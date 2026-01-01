Kết quả Nottingham Forest vs Arsenal, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Nottingham 0-0 Arsenal Kết thúc

Sau khi Man City thua Man Utd 0-2, Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách và củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, "Pháo thủ" không thể đánh bại được Nottingham Forest trên sân khách. Hàng công yếu kém là nguyên nhân chính khiến đội đầu bảng chỉ giành được 1 điểm.

Viktor Gyokeres tiếp tục gây thất vọng. Tiền đạo này hầu như không tạo ra mối đe dọa nào cho hàng thủ đối phương. Ngay cả khi hậu vệ Nottingham Forest mắc lỗi, Gyokeres cũng không tận dụng được vì xử lý vụng về và không đủ nhanh nhẹn.

Các đồng đội của chân sút người Thụy Điển cũng không khá hơn là bao. Gabriel Martinelli sút chệch khung thành ở khoảng cách chừng 2 mét.

Arsenal bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Nottingham Forest co đội hình về sân nhà thiết lập thế trận "tử thủ" trong hiệp 2. Những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Mikel Arteta giúp Arsenal tạo ra thêm cơ hội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Nottingham Forest khiến đội khách không thể có bàn thắng.

Chung cuộc, Nottingham Forest hòa Arsenal với tỷ số 0-0.

Đội hình Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest: Matz Sels, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Elliot Anderson, Ibrahim Sangare, Nicolás Domínguez, Morgan Gibbs-White, Igor Jesus, Callum Hudson-Odoi.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Số liệu thống kê trận đấu Nottingham Forest 0-0 Arsenal.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 22

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất theo thông tin từ trang chủ giải đấu. Tính đến hết trận Nottingham Forest 0-0 Arsenal, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 22 40/14 50 2 Man City 22 44/20 43 3 Aston Villa 21 34/25 43 4 Liverpool 22 33/29 36 5 Man Utd 22 38/32 35 6 Chelsea 22 35/23 34 7 Brentford 22 35/30 33 8 Sunderland 22 23/23 32 9 Fulham 22 30/31 31 10 Newcastle United 21 31/27 30 11 Brighton 21 31/28 30 12 Everton 21 23/25 29 13 Crystal Palace 22 23/25 28 14 Tottenham 22 31/29 27 15 Bournemouth 21 34/40 26 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 22 21/34 22 18 West Ham 22 24/44 17 19 Burnley 22 23/42 14 20 Wolves 21 15/41 7

Thông tin Nottingham Forest vs Arsenal

Siêu máy tính của Soccerway gây bất ngờ khi đánh giá cơ hội thắng của Nottingham Forest là 48%, trong khi Arsenal chỉ là 31%. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Nottingham Forest chỉ là 15,4%, trong khi Arsenal lên tới 66,4%. Hai bên đưa ra dự đoán hoàn toàn trái ngược, phản ánh sự chênh lệch lớn trong cách nhìn nhận giữa yếu tố xác suất thống kê và sức mạnh thực tế của Arsenal so với Nottingham Forest.

Nottingham Forest hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League với 21 điểm sau 21 vòng đấu. Đội chủ sân City Ground vừa thắng West Ham tại Premier League sau chuỗi trận liên tiếp toàn thua tại Premier League. Tại FA Cup, Forest để thua Wrexham trên chấm luân lưu và phải dừng bước ở vòng 3.

Với Arsenal, thầy trò Mikel Arteta vẫn giữ vững ngôi đầu bảng dù bị Liverpool cầm hoà 0-0 trên sân nhà. Đội chủ sân Emirates bất bại trong 5 trận gần nhất tại Premier League với 4 thắng và 1 hoà. Chuỗi kết quả này giúp “the Gunners” bỏ xa đội xếp thứ hai là Man City tới 6 điểm trên bảng xếp hạng trước khi bước vào vòng 22.

Arsenal đón chào William Saliba và Leandro Trossard kịp bình phục để ra sân, trong khi Viktor Gyokeres nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea. Dẫu vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn thiếu vắng Piero Hincapie, Riccardo Calafiori, Max Dowman và Cristhian Mosquera do chấn thương, còn Gabriel Martinelli và thủ môn David Raya có thể được trao cơ hội trở lại đội hình xuất phát.

Về phía Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko không đủ điều kiện đối đầu đội bóng chủ quản Arsenal, còn Chris Wood và thủ môn John Victor tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Điểm tích cực với đội chủ sân City Ground là Willy Boly và Ibrahim Sangare đã trở lại sau AFCON, trong khi Ryan Yates cũng sẵn sàng tái xuất sau thời gian điều trị chấn thương đùi.