Kết quả Man Utd vs Man City, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất

Man Utd 1-0 Man City Tiếp tục cập nhật Mbeumo 65'

Trận Man Utd đấu với Man City thuộc vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 19h30 hôm nay 17/1.

Đội hình Man Utd vs Man City

Man Utd: Senne Lammens (31); Diogo Dalot (2), Harry Maguire (5), Lisandro Martinez (6), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13), Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bryan Mbeumo (19), Luke Shaw (23), Kobbie Mainoo (37).

Man City: Gianluigi Donnarumma (25); Nathan Ake (6), Erling Haaland (8), Jeremy Doku (11), Rodri (16), Bernardo Silva (20), Antoine Semenyo (42), Abdukodir Khusanov (45), Phil Foden (48), Max Alleyne (68), Rico Lewis (82).

Man City thắng Man Utd 3-0 ở lượt đi. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 22

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Utd gặp Man City, thứ hạng các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 21 40/14 49 2 Man City 21 44/18 43 3 Aston Villa 21 34/25 43 4 Liverpool 21 32/28 35 5 Brentford 21 35/28 33 6 Man Utd 21 36/32 32 7 Chelsea 21 33/23 31 8 Fulham 21 30/30 31 9 Newcastle United 21 31/27 30 10 Brighton 21 31/28 30 11 Sunderland 21 21/22 29 12 Everton 21 23/25 29 13 Crystal Palace 21 22/23 28 14 Tottenham 21 30/27 27 15 Bournemouth 21 34/40 26 16 Leeds United 21 29/36 23 17 Nottingham 21 21/34 21 18 West Ham 21 22/43 14 19 Burnley 21 22/41 13 20 Wolves 21 15/41 7

Thông tin Man Utd và Man City

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 28%, không thua kém đáng kể so với 32% của Man City. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Man City lên tới 50,6%, trong khi Man Utd là 25,9%. Nhìn chung, đội khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Man Utd tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đội thứ tư là Liverpool. Đội chủ sân Old Trafford vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Brighton khiến họ bị loại khỏi FA Cup.

Phong độ của Man City ở Ngoại Hạng Anh cũng tương tự đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola hoà 3 vòng liên tiếp, bị Arsenal nới rộng khoảng cách từ 2 điểm lên thành 6 điểm. Dù vậy, Man City tìm lại cảm giác chiến thắng trong 2 trận đấu cúp gần đây (đánh bại Newastle ở Carabao Cup và hạ Exeter ở FA Cup).

Man Utd chào đón Bryan Mbeumo và Amad Diallo trở lại, chỉ còn Noussair Mazraoui chưa kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Matthijs de Ligt chấn thương lưng và Shea Lacey bị treo giò chắc chắn vắng mặt. "Quỷ đỏ" có gần đủ lực lượng cho trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.

Man City vừa chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi. Đây là những bản hợp đồng quan trọng trong bối cảnh huấn luyện viên Pep Guardiola mất hàng loạt cầu thủ cả trụ cột lẫn dự bị, gồm Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb, Nico Gonzalez (chấn thương) và Omar Marmoush (thi đấu cho đội tuyển quốc gia).