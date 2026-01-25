+
Công tác chính trị phải 'đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công'
(VTC News) -
Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước mở đường, dẫn dắt và giữ vai trò chủ công trong kỷ nguyên mới.
CAO LÝ
Những món đồ không nên cho vào máy rửa bát
07:00 25/01/2026
Gia đình
5 bài học từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026
07:00 25/01/2026
Tư liệu
Công tác chính trị phải 'đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công'
07:00 25/01/2026
VTC NEWS TV
Vì sao không nên vứt bỏ vỏ hành tây?
06:48 25/01/2026
Tư vấn
Top 2 Miss Cosmo 2025 tập gói bánh chưng, lần đầu trải nghiệm không khí đón Tết
06:46 25/01/2026
Hoa hậu
Lập kỳ tích ở U23 châu Á, U23 Trung Quốc tạo kỷ lục buồn
06:38 25/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Xuyên đêm khoan địa chất tuyến Metro số 2 ở TP.HCM, hướng đến mốc vận hành 2030
06:30 25/01/2026
Đầu Tư
Báo cáo Thường trực Chính phủ việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong tháng 1
06:22 25/01/2026
Tin nóng
Hậu vệ U23 Việt Nam ngồi xe lăn xuống máy bay, bác sĩ đưa thẳng đến bệnh viện
06:16 25/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Giá xăng dầu hôm nay 25/1: Tiếp tục tăng
06:02 25/01/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 25/1: Giảm nhẹ, vẫn sát mốc 5.000 USD/ounce
06:00 25/01/2026
Tin giá vàng
Video Man City 2-0 Wolves: Không cần Haaland, Foden
06:00 25/01/2026
Bóng đá Anh
Đình Bắc đá chính 2 trận là vua phá lưới U23 châu Á, AFC khen 'điểm sáng rực rỡ'
06:00 25/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Kết quả Bournemouth vs Liverpool, vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất
05:30 25/01/2026
Bóng đá Anh
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Man Utd bám sát top 4
04:56 25/01/2026
Bóng đá Anh
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Liverpool thua Bournemouth
04:47 25/01/2026
Bóng đá Anh
Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất
23:27 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Ông Trump dọa áp thuế 100% nếu Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
22:52 24/01/2026
Thời sự quốc tế
U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ
22:50 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Tổng thống Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội XIV thành công
22:16 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản: Không còn cơ hội
21:52 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Truy bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình
21:36 24/01/2026
Bản tin 113
Ghe neo đậu trên sông ở Tây Ninh phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt
21:24 24/01/2026
Đời sống
Lý Hoàng Nam đặt mục tiêu mới trong sự nghiệp pickleball
21:02 24/01/2026
Tennis
Nhật Bản mời bác sĩ TP.HCM 'thị phạm' can thiệp tim mạch
20:31 24/01/2026
Tin tức
Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài
19:54 24/01/2026
Chính sách thuế và cuộc sống
Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn, sự đồng thuận tại Đại hội XIV
18:38 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Bí quyết chỉ 1 câu giúp U23 Việt Nam đá 11m đánh bại Hàn Quốc
18:09 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Ba người nhặt được bao tải chứa gần 1 tỷ đồng gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
18:02 24/01/2026
Tin nhanh 24h
Bắt 8 người nước ngoài trong đường dây ma túy ở TP.HCM
17:59 24/01/2026
Bản tin 113