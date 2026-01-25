Đóng

Công tác chính trị phải 'đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công'

(VTC News) -

Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước mở đường, dẫn dắt và giữ vai trò chủ công trong kỷ nguyên mới.

CAO LÝ
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới