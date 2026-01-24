Ghe neo đậu trên sông ở Tây Ninh phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt

Vụ việc khiến 3 người trên ghe bị thương, trong đó 1 nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh, vụ cháy xảy ra khoảng 14 giờ 30 tại đoạn sông Cần Giuộc giáp ranh giữa xã Cần Giuộc và xã Tân Tập, khu vực gần bãi cát bến phà Vĩnh Đông. Thời điểm này, chiếc ghe của người dân đang neo đậu thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ nhỏ trong khoang lái, sau đó lửa bùng phát mạnh.

Do ngọn lửa lan nhanh, khói đen bao trùm toàn bộ ghe, 3 người có mặt trên phương tiện đã hoảng loạn nhảy xuống sông, bơi vào bờ để thoát thân.

Ghe chở hàng cháy ngùn ngụt trên sông Cần Giuộc. (Ảnh: TC)

Cả 3 đều bị bỏng và chấn thương do lửa, trong đó nạn nhân L.N.T.H (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) bị bỏng hơn 15% cơ thể, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc cấp cứu và điều trị. Hai người còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe không nguy hiểm.

Chủ phương tiện được xác định là ông Nguyễn Văn Tài (47 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin ban đầu cho thấy vụ cháy nhiều khả năng xuất phát từ bình gas trên ghe. Một số nhân chứng cho biết trên phương tiện có thể chứa xăng dầu khiến đám cháy lan nhanh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Tập đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức dập lửa, ngăn cháy lan sang các phương tiện và khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.