Lý Hoàng Nam đặt mục tiêu mới trong sự nghiệp pickleball

(VTC News) -

Ngày 24/1, câu lạc bộ Pickleball Zorba X cho biết vừa tổ chức lễ ra mắt đội hình chuyên nghiệp Zorba X Pro, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của môn pickleball tại Việt Nam. Gương mặt đáng chú ý trong đội hình này là Lý Hoàng Nam, tay vợt cựu số 1 Việt Nam ở môn tennis và đang dần gặt hái thành công ở sân chơi pickleball.

Tay vợt Lý Hoàng Nam tại lễ ra mắt đội hình chuyên nghiệp Zorba X Pro.

Zorba X Pro là đội hình gồm 9 vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có các gương mặt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Văn Phương, Trần Trường, Nicholas Khamphilath, Trung Tính, Xuân Đức, Ken Tâm, Sĩ Bội Ngọc và Jolie Lam. Sự ra đời của đội được đánh giá là bước đệm quan trọng để thúc đẩy phong trào pickleball Việt Nam phát triển và “vươn tầm” ra quốc tế.

Tại buổi lễ, tay vợt Lý Hoàng Nam - đội trưởng Zorba X Pro chia sẻ định hướng đầy tham vọng của bản thân và đội trong năm 2026: Chinh phục và thi đấu ở hệ thống giải của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA) trên bình diện quốc tế.

“Mục tiêu quan trọng nhất của đội Zorba X Pro trong năm 2026 là tham dự hệ thống giải PPA - nơi quy tụ các tay vợt xuất sắc nhất thế giới và phấn đấu đạt được thành tích nổi bật cả trong và ngoài nước", tay vợt Lý Hoàng Nam nói.

Sự kiện còn diễn ra Gala trao giải cho các vận động viên có thành tích cao tại Giải Pickleball Zorba X Open - Lần 3, trong đó cặp Lý Hoàng Nam - Văn Phương giành chức vô địch nội dung Open Circle và nhận phần thưởng 100 triệu đồng cùng cúp vô địch.

Việc Zorba X Pro công bố đội hình chuyên nghiệp không chỉ đánh dấu bước phát triển mới cho tổ chức, mà còn là tín hiệu tích cực cho ngành pickleball Việt Nam trong bối cảnh ngày càng nhiều vận động viên trong nước ghi dấu ấn tại các giải khu vực.