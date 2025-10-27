Đối thủ 'chạy sô' từ Hà Nội đến TP.HCM muộn 3 giờ, Lý Hoàng Nam từ chối thi đấu

(VTC News) -

Chiều 26/10, Lý Hoàng Nam cùng đồng đội Lê Xuân Đức giành chức vô địch một giải pickleball diễn ra ở TP.HCM. Sự kiện này gây ồn ào trong giới pickleball và cộng đồng mạng vì sự cố trong trận chung kết khiến tay vợt từng là số một làng tennis (quần vợt) Việt Nam không cần đánh vẫn thắng. Đối thủ của Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức là cặp Trần Ngọc Triệu - Trịnh Linh Giang bị xử thua vì một trong 2 vận động viên không có mặt đúng giờ thi đấu.

Cụ thể, Trần Ngọc Triệu - được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi "Triệu cầu lông" - đến muộn. Lý do là tay vợt này tham gia 2 giải đấu trong cùng ngày 26/10 ở Hà Nội và TP.HCM. Sau khi thi đấu xong giải ở Hà Nội, "Triệu cầu lông" di chuyển đến địa điểm còn lại nhưng chuyến bay hạ cánh muộn hơn lịch trình do thời tiết.

Lý Hoàng Nam cũng tham gia giải đấu ở Hà Nội như trên. Tuy nhiên, tay vợt cựu số một Việt Nam ở môn tennis thi đấu xong trước và di chuyển về TP.HCM đúng kế hoạch. Ban đầu, ban tổ chức quyết định chờ "Triệu cầu lông" đến để tổ chức trận chung kết, đồng thời cử nhân viên đến sân bay đón tay vợt này. Các khán giả cũng nán lại chờ đợi được xem trận đấu.

Lý Hoàng Nam lại vướng vào ồn ào tại giải pickleball.

Khi "Triệu cầu lông" đến địa điểm thi đấu (muộn khoảng 3 giờ so với lịch trình dự kiến), anh và Trịnh Linh Giang bị xử thua. Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức từ chối thi đấu. Điều này khiến các khán giả chờ đợi cảm thấy hụt hẫng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích "Triệu cầu lông" thiếu chuyên nghiệp khi không cân đối thời gian hợp lý khi nhận lời tham gia các giải đấu. Đáng chú ý, để kịp giờ ra sân bay đi TP.HCM, tay vợt Trần Ngọc Triệu cũng bỏ luôn trận tranh hạng ba của giải đấu diễn ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức dù không có lỗi nhưng cũng bị chê trách khi từ chối thi đấu khi khán giả đã chờ đợi rất lâu. Sáng 27/10, Lý Hoàng Nam lên tiếng về vụ việc ồn ào này. Tay vợt 1997 cho biết anh và đồng đội ban đầu đồng ý đợi đối thủ để thi đấu trận chung kết lúc 21h30. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, chuyến bay chở "Triệu cầu lông" vẫn chưa hạ cánh.

"Nam và Đức đã trao đổi với đại diện ban tổ chức sẽ huỷ trận chung kết vì không biết khi nào anh Triệu mới đáp và nhiều lần không nhận được quyết định cuối cùng dẫn đến Đức ức chế, mệt mỏi. Nam đã chốt không thi đấu nữa", Lý Hoàng Nam cho biết. Tay vợt này thừa nhận xử lý chưa hợp lý do thay đổi quyết định trong vòng 5 phút.

Lý Hoàng Nam chia sẻ thêm: "Ở lần đầu, trước sự tác động của mọi người, Đức đại diện chốt đánh nhưng ngay sau đó, Giang có nói với Đức cứ quyết định thoải mái, đừng để bị ai tác động về quyết định của em. Đức mới nói rằng thật sự sau khi em chốt sẽ đánh em rất bức xúc nhưng không dám nói ra ý kiến của mình. Em cũng xin được quyết định lại là không đánh nữa vì không đảm bảo sức khoẻ và tâm lý ức chế. Mọi người cũng đã đồng ý, kể cả Giang đứng đó.

Đức nói với anh em là Đức mệt từ lúc 9h rồi, nếu vào sân cũng không đánh nổi, nên Nam đã chốt cuối cùng: Không đánh. Việc này ảnh hưởng đến khán giả đang chờ đợi, Nam và Đức gửi lời xin lỗi đến các khán giả, mong mọi người thông cảm.

Bản thân Nam và Đức cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng để tham gia trận chung kết, sau khi đánh xong trận chung kết đôi nam nữ, Đức đã đi học, rồi quay lại sân để chuẩn bị đánh tiếp trận chung kết này. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu nên Nam không thể phớt lờ được".