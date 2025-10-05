Đối thủ xin lỗi Lý Hoàng Nam sau trận pickleball gây tranh cãi

(VTC News) -

"Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi toàn thể khán giả và những người liên quan vì có một trận đấu gây tranh cãi", Trương Vinh Hiển viết trên trang cá nhân sau trận chung kết giải pickleball PPA Tour Asia Viet Nam 2025.

Trưa 3/10, trận bán kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia Viet Nam 2025 diễn ra giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển. Trong set 2, Vinh Hiển cũng báo bóng ra ngoài nhưng trọng tài cho điểm Hoàng Nam.

Tình huống gây tranh cãi giữa Vinh Hiển và Hoàng Nam.

Ở set 3, thời điểm tỉ số là 6-6, Hoàng Nam đánh bóng về cuối sân, Vinh Hiển tiếp tục giơ tay báo bóng ra ngoài, trọng tài cho điểm Vinh Hiển và Hoàng Nam không đồng ý. Sau đó, Vinh Hiển giao bóng khi dẫn trước 8-6. Hoàng Nam có pha đánh trả giao và rồi đập bóng. Vinh Hiển giơ tay báo bóng ra ngoài và trọng tài xác nhận.

Tuy nhiên, tình huống này có phần gây tranh cãi, video cho thấy trái bóng ở vị trí nhạy cảm trên đường biên. Hoàng Nam tỏ thái độ bất bình và quăng vợt. Anh mất bình tĩnh rồi thua set 3 và thua chung cuộc 1-2. Kết thúc trận đấu, Vinh Hiển và Hoàng Nam tiếp tục tranh cãi gay gắt từ trong sân cho đến khi đi vào đường hầm.

Vinh Hiển viết trên trang cá nhân: "Hơn tất cả, tôi có bài học sau một trận đấu quá cảm xúc, khiến bản thân mình chưa xử lý thật tốt, tôi không có ý và lời nói khiêu khích chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân tôi.

Tôi đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp thể thao, tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người, từ khán giả tới đồng đội và cả người chơi phía bên kia sân.

Tôi mong khán giả hoan hỉ cho tôi một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Cảm ơn anh Nam vì đã cho em 1 trận đấu không thể quên. Cảm ơn khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cũng như góp ý để tôi trưởng thành hơn".