Toàn cảnh giải Pickleball quốc tế lớn nhất tại Việt Nam - PPA Tour Asia

(VTC News) -

Gần 50.000m2 trong tổng diện tích 120.000m2 của Công viên City Park, The Global City, dự án khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế do Nhà tài trợ Vàng – Masterise Homes phát triển, đã trở thành không gian sự kiện được giới truyền thông đánh giá là hoành tráng nhất trong chuỗi các chặng của PPA Tour Asia.

Các cụm sân được cải tạo đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp của PPA.

Cụm 4 sân ngoài trời dành cho các nội dung Amateur được cải tạo từ sân bóng rổ cũ.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc phát triển bộ môn Pickleball - Công ty Cổ phần New Sports cho biết, New Sports cùng UPA Asia gấp rút lên kế hoạch và triển khai trong vòng 2 tháng, sau đó cùng đội ngũ nhân công đã làm việc liên tục trong 10 ngày để cải tạo 2 sân bóng rổ, 1 sân tennis và xây mới hoàn toàn 1 cụm sân pickleball.

Toàn bộ 15 sân thi đấu, bao gồm cả sân dành cho nội dung Amateur, đều đạt tiêu chuẩn Pro, đem đến trải nghiệm tuyệt đối chuyên nghiệp cho tất cả vận động viên, đúng theo tiêu chí của PPA, “Play where the Pros play”.

Cụm 5 sân, bao gồm sân Grand Court, được sử dụng cho cả các nội dung Pro và Amateur.

Với vai trò đồng tổ chức tại Việt Nam, New Sports là nhân tố quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa pickleball nước nhà vươn tầm quốc tế. Được thành lập từ năm 2022 với mục tiêu phát triển thể thao từ phong trào đến chuyên nghiệp, New Sports đã và đang tạo ra những nền tảng vững chắc cho cộng đồng, giúp các vận động viên Việt Nam có cơ hội kết nối, phát triển và tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

Ông Tô Duy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần New Sports, phát biểu tại họp báo: “Với sứ mệnh chuyên nghiệp hoá và nâng tầm thể thao nước nhà, Công ty CP New Sports đã quyết định hợp tác với PPA và UPA để tổ chức MB Vietnam Open 2025 – sự kiện đầu tiên của PPA được đăng cai tại Việt Nam".

Sau chiến thắng bất ngờ của Trịnh Linh Giang tại chặng Malaysia, Việt Nam đã được đưa vào bản đồ Pickleball quốc tế, thu hút sự chú ý của khán giả từ khắp mọi nơi.

Giải Pickleball PPA Châu Á – MB Việt Nam Mở Rộng 2025 một lần nữa đã chứng minh sự phát triển vượt bậc của bộ môn này tại Việt Nam khi 4 đại diện của Việt Nam đã cùng tiến vào Bán kết Đơn nam gồm Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Trương Vinh Hiển, với ngôi vương thuộc về Phúc Huỳnh.

Ở hạng mục Amateur, Lê Xuân Đức lần thứ ba nâng cúp vô địch nội dung Đôi Nam U18 cùng Tống Nhật Minh tại PPA Tour Asia.

Sức hút của giải đấu thể hiện ngay từ khâu bán vé, khi toàn bộ vé VIP cho hai ngày thi đấu cuối được bán hết chỉ sau 2 giờ mở bán, toàn bộ số vé còn lại cũng được tiêu thụ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Khán đài trong sân trung tâm, nơi diễn ra những trận đấu tâm điểm, đã hoàn toàn chật kín trong tất cả các trận từ vòng Tứ kết đến Chung kết.

Sân trung tâm với sức chứa hơn 500 khán giả “cháy vé” trong toàn bộ 4 ngày thi đấu.

Sự ủng hộ của khán giả Việt Nam hứa hẹn sự trở lại của PPA Tour trong tương lai. Bà Kimberly Koh – Giám đốc Điều hành UPA Asia – khẳng định: “MB Vietnam Open là bước phát triển lớn cho Pickleball tại Việt Nam. Cùng Ngân hàng Thương mại CP Quân đội MB và New Sports, chúng tôi đang mở ra một con đường chuyên nghiệp hóa cho vận động viên Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".

Đồng hành cùng giải đấu còn có Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công – Nhà tài trợ Kim cương, Bệnh viện FV – Nhà tài trợ y tế.