Quảng Ninh xử lý gần 1.000 ha bãi nuôi ngao trái phép

Thông tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 50 cuộc kiểm tra, xử lý gần 1.000 ha diện tích nuôi ngao trái phép, bao gồm các hành vi tự ý cắm cọc và quây lưới vùng bãi triều.

Theo đó, qua nắm tình hình, cơ quan công an xác định tại một số địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng người dân tự ý lấn chiếm bãi triều và mặt nước để nuôi trồng thủy sản trái phép.

Cơ quan công an phối hợp tổ chức xử lý những bãi nuôi ngao tự phát tập trung tại nhiều địa phương khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh.

Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý vùng biển của chính quyền địa phương mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cụ thể, phong trào nuôi ngao hoa (còn gọi là hến hoa) đang phát triển mạnh tại các địa phương ven biển vùng miền Đông của tỉnh Quảng Ninh như: phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Vĩnh Thực, Quảng Hà, Cái Chiên và Đầm Hà với diện tích lên đến hàng nghìn héc ta.

Tận dụng khoảng thời gian thủy triều xuống, lực lượng chức năng ra quân xử lý được gần 1.000ha bãi nuôi nhuyễn thể trái phép.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở tự ý sử dụng các loại thuốc và hóa chất để diệt trừ địch hại cạnh tranh thức ăn như cua, còng. Việc sử dụng hóa chất thiếu kiểm soát dẫn tới sự hủy hoại môi trường sinh thái, làm chết các loài sinh vật tự nhiên trong vùng nuôi như cá biển, cua, ốc và ruốc, gây mất cân bằng đa dạng sinh học tại địa phương.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ven biển tăng cường việc kiểm soát các hành vi sử dụng hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc.

Nhiều loài thủy sản chết trắng bụng sau khi người dân sử dụng loại hóa chất không rõ nguồn gốc.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp quản lý và xử phạt theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, cam kết không sử dụng hóa chất độc hại và tích cực tố giác các hành vi vi phạm, hướng tới một ngành thủy sản minh bạch và bền vững.

Những lọ hóa chất chữ Trung Quốc còn vương lại tại những bãi nuôi ngao tự phát.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News cũng đã có bài phản ánh về tình trạng những tháng gần đây, nhiều ngư dân khu vực các xã Đầm Hà, Quảng Hà,... (tỉnh Quảng Ninh) thấp thỏm lo lắng khi vùng nước ven bờ tại các bãi triều nuôi hến hoa sặc mùi hóa chất, hàng loạt loài thủy sản cá tôm, cua ghẹ chết trắng bụng mỗi sáng.

Tại những bãi nuôi này, người dân phát hiện nhiều chai lọ hóa chất không rõ nguồn gốc với chữ Trung Quốc vẫn còn vương lại hiện trường.