Những người gìn giữ 'báu vật' văn hóa Thái ở Điện Biên
(VTC News) -
Giữa lòng Điện Biên, những nghệ nhân đang âm thầm gìn giữ từng nếp áo, điệu xòe, biến di sản Thái thành "báu vật" sống động trong nhịp phát triển du lịch hiện đại.
Tin mới
Cận cảnh sân khấu Sen Hồng trước ngày thành bãi giữ xe metro
07:00 27/12/2025
Đầu Tư
Những người gìn giữ 'báu vật' văn hóa Thái ở Điện Biên
07:00 27/12/2025
VTC NEWS TV
Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C
06:59 27/12/2025
Thời tiết
Sáng nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
06:57 27/12/2025
Tin nóng
Cháy cửa hàng thiết bị điện nước ở Đắk Lắk, 4 người trong gia đình tử vong
06:50 27/12/2025
Tin nóng
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026: Cập nhật mới nhất hôm nay
06:45 27/12/2025
Lịch bóng đá
Rửa rau ngâm muối bao lâu là đủ sạch mà không làm nát rau?
06:40 27/12/2025
Gia đình
Lý do thị trường căn hộ TP.HCM 'bung' hàng mạnh cuối năm 2025
06:32 27/12/2025
Bất động sản
XSMN 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/12/2025
02:00 27/12/2025
Xổ số miền Nam
Chân nào không thể đi được?
00:00 27/12/2025
Hỏi - Đáp
Bộ GD&ĐT công bố bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc
22:26 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh TP.HCM
22:21 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu tiêu cực
22:13 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam
22:12 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ tịch phường, xã, đặc khu ở TP.HCM được duyệt dự án dưới 240 tỷ đồng
22:01 26/12/2025
Tin nhanh 24h
Danh sách 70 xe vi phạm được camera AI ghi ở Ninh Bình trong 9 ngày
21:30 26/12/2025
Tin nhanh 24h
Tổng Bí thư: Lan tỏa giá trị lịch sử Đảng, hướng tới Đại hội XIV
21:22 26/12/2025
Chính trị
Podcast: Yêu là cảm xúc, cưới là lựa chọn - Soi kỹ trước khi quá muộn
21:05 26/12/2025
VTC NEWS TV
Thưởng Tết cao nhất tại TP.HCM hơn 1,84 tỷ đồng
20:41 26/12/2025
Tài chính
13 hãng xe hàng đầu quy tụ tại Vietnam Mobility Show 2025
20:20 26/12/2025
Tin xe 247
Bắt giữ 2 kẻ gây ra hơn 150 vụ trộm trong 20 ngày
20:10 26/12/2025
Pháp luật
Bắc Kinh trừng phạt 30 thực thể Mỹ liên quan gói bán vũ khí cho Đài Loan
20:08 26/12/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Vinh danh Hoàng Đức, Bích Thuỳ
19:37 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Tin mới nhất thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026
19:24 26/12/2025
Thời tiết
Bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý xuyên biên giới
19:18 26/12/2025
Bản tin 113
Khởi tố kẻ đập phá hàng loạt camera an ninh của công an ở Khánh Hoà
19:17 26/12/2025
Bản tin 113
Quảng Ninh xử lý gần 1.000 ha bãi nuôi ngao trái phép
19:13 26/12/2025
Đời sống
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
19:05 26/12/2025
Chính trị
Phạt 97,5 triệu đồng xe khách giường nằm 34 chỗ chở 47 người trên cao tốc
19:02 26/12/2025
Tin nhanh 24h
Giữ hồn di sản dân tộc Brâu, mở lối sinh kế bền vững
18:52 26/12/2025
VTC NEWS TV