Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 24 mới nhất

Vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ tối 31/1. Trước vòng đấu này, Arsenal tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 50 điểm. Man City, Aston Villa bám đuổi ở 2 vị trí tiếp theo với khoảng cách đến ngôi đầu chỉ là 4 điểm. Man Utd, Chelsea và Liverpool cạnh tranh vị trí thứ tư. West Ham, Burnley và Wolves lần lượt ở 3 vị trí cuối bảng xếp hạng.

Cập nhật mới nhất

Trận Leeds United đấu với Arsenal diễn ra lúc 22h hôm nay, trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn).

Chelsea, Liverpool và Manchester United đều được thi đấu trên sân nhà.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 24.

Chi tiết lịch thi đấu, kết quả vòng 24

Ngày 31/1 - 22h: Leeds United vs Arsenal.

Ngày 31/1 - 22h: Wolves vs Bournemouth.

Ngày 31/1 - 22h: Brighton vs Everton.

Ngày 1/2 - 0h30: Chelsea vs West Ham.

Ngày 1/2 - 3h: Liverpool vs Newcastle.

Ngày 1/2 - 21h: Aston Villa vs Brentford.

Ngày 1/2 - 21h: Man Utd vs Fulham.

Ngày 1/2 - 21h: Nottingham Forest vs Crystal Palace.

Ngày 1/2 - 23h30: Tottenham vs Man City.

Ngày 3/2 - 3h: Sunderland vs Burnley.

Nhận định vòng 24 Ngoại Hạng Anh

Leeds United vs Arsenal: Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch và bị 2 đối thủ cạnh tranh thu hẹp khoảng cách. Với phong độ thiếu ổn định, tỷ lệ thắng của Arsenal chỉ là 32% theo nhận định của Soccerway. Trong khi đó, cơ hội thắng của Leeds là 48%.

Chelsea vs West Ham: Dưới thời huấn luyện viên mới Liam Rosenior, Chelsea đá chưa hay nhưng rất hiệu quả. Họ đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tính ở mọi đấu trường. Cơ hội thắng của đội chủ nhà lên tới 43%, cao hơn hẳn so với mức 30% của West Ham.

Liverpool vs Newcastle: Theo Soccerway, khả năng Liverpool thắng trận này là 53%. Dữ liệu dự đoán cho thấy Newcastle United chỉ có cơ hội thắng 23%. Nhìn chung, phong độ của Liverpool không cao nhưng đối thủ của họ còn bất ổn nhiều hơn.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 24

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 23 42/17 50 2 Man City 23 46/20 46 3 Aston Villa 23 36/26 46 4 Man Utd 23 41/34 38 5 Chelsea 23 38/24 37 6 Liverpool 23 35/32 36 7 Fulham 23 32/32 34 8 Brentford 23 35/32 33 9 Everton 22 24/25 32 10 Sunderland 23 24/26 32 11 Fulham 23 33/31 31 12 Newcastle United 23 31/29 31 13 Bournemouth 23 38/43 30 14 Tottenham 23 33/31 28 15 Crystal Palace 23 24/28 28 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 23 23/34 25 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 23 15/43 8

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Xem trực tiếp giải Ngoại Hạng Anh vòng 22 trên kênh nào?

Giải Ngoại Hạng Anh xem được trên mọi nền tảng của FPT Play, bao gồm website, ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bảng và TV kết nối với FPT Play box.

Mỗi vòng đấu, FPT Play cung cấp từ 3 - 4 trận đấu với chất lượng hình ảnh 4K. Các trận còn lại sẽ được cung cấp với chất lượng Full HD.

FPT Play chỉ phát 4K và Full HD trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bản và TV kết nối với FPT Play box. Tại website fptplay.vn, chất lượng hình ảnh giải đấu Ngoại Hạng Anh chỉ đạt chuẩn SD 480p (không HD).