Kết quả Arsenal vs Man Utd, vòng 23 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Trận Arsenal đấu với Man Utd bắt đầu lúc 23h30 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Craig Pawson là trọng tài chính.

Arsenal đấu với Man Utd ở vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Arsenal vs Man Utd

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Jesus, Trossard.

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Dorgu, Mbeumo.

Thông tin Arsenal và Man Utd

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Arsenal là 23%, trong khi cơ hội thắng của Man United là 18%. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Arsenal lên tới 71,3%, cao hơn rất nhiều so với 12,3% của Man Utd.

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 50 điểm nhưng vừa trải qua hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp. Man Utd cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi HLV tạm quyền Michael Carrick tiếp quản. “Quỷ đỏ” tạo bất ngờ lớn với chiến thắng 2-0 trước Man City.

Về lực lượng, HLV Mikel Arteta đón tin vui khi Riccardo Calafiori và Piero Hincapie trở lại tập luyện, dù khả năng ra sân của cả hai vẫn bỏ ngỏ. Nếu không có phát sinh mới, Arsenal nhiều khả năng chỉ thiếu Max Dowman. Trên hàng công, phong độ ấn tượng của Gabriel Jesus và Viktor Gyokeres mang đến thêm lựa chọn cho Arteta.

Man Utd không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt do chấn thương lưng, trong khi Joshua Zirkzee bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì vấn đề thể lực. Noussair Mazraoui sẵn sàng trở lại sau AFCON.