Tổng thư ký Guterres: Liên hợp quốc đang cận kề sụp đổ tài chính

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhiều lần nói về khủng hoảng thanh khoản ngày càng trầm trọng của tổ chức, nhưng đây là lời cảnh báo gay gắt nhất của ông cho đến nay, và nó được đưa ra khi nhà tài trợ chính của tổ chức toàn cầu này là Mỹ đang rút lui khỏi chủ nghĩa đa phương trên nhiều mặt trận.

Ông Guterres viết trong một bức thư gửi các đại sứ đề ngày 28/1: "Cuộc khủng hoảng đang ngày càng sâu sắc, đe dọa việc thực hiện các chương trình và có nguy cơ sụp đổ tài chính. Và tình hình sẽ xấu đi hơn nữa trong tương lai gần".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Mỹ đã cắt giảm nguồn tài trợ tự nguyện cho các cơ quan của Liên hợp quốc và từ chối thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả Liên hợp quốc là tổ chức có "tiềm năng to lớn" nhưng cho rằng nó chưa phát huy hết tiềm năng đó, và ông đã thành lập một Hội đồng Hòa bình mà một số người lo ngại có thể làm suy yếu tổ chức quốc tế lâu đời này.

Được thành lập năm 1945, Liên hợp quốc có 193 quốc gia thành viên và hoạt động nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy nhân quyền, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội và điều phối viện trợ nhân đạo.