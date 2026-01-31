Đóng

Start Talk #03: Founder giỏi chuyên môn, kém quản trị, điều gì xảy ra?

(VTC News) -

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ban đầu nhưng thất bại khi lớn lên, nguyên nhân người đứng đầu quá độc đoán, chuyên quyền.

Cẩm Lai
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới