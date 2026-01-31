+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Start Talk #03: Founder giỏi chuyên môn, kém quản trị, điều gì xảy ra?
(VTC News) -
Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ban đầu nhưng thất bại khi lớn lên, nguyên nhân người đứng đầu quá độc đoán, chuyên quyền.
Cẩm Lai
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chủ tịch Quốc hội dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
09:38 31/01/2026
Tin nóng
Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động
09:30 31/01/2026
Tuyển sinh
Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 1/2026
09:27 31/01/2026
Đầu Tư
Đề xuất 'nới' số nguyện vọng tối đa thí sinh được đăng ký vào đại học từ 15-20
09:24 31/01/2026
Tuyển sinh
Tây Ninh: Bắt kẻ trốn truy nã sau nhiều năm bỏ trốn
08:39 31/01/2026
Bản tin 113
Bộ Tư pháp Mỹ công bố 3 triệu trang tài liệu Epstein
08:12 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Chùa Hương sẵn sàng đón mùa lễ hội 2026 sau đợt chỉnh trang
07:49 31/01/2026
Tin nóng
Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo
07:39 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Nga dùng Starlink làm lá chắn cho UAV, Ukraine lo sập phòng tuyến điện tử
07:32 31/01/2026
Tư liệu
Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh
07:29 31/01/2026
Tin tức
'Biết xấu hổ khi dân còn nghèo' – thông điệp đạo đức công vụ từ Đại hội Đảng XIV
07:00 31/01/2026
Xây dựng Đảng
Gợi ý mâm cỗ cúng rằm tháng Chạp đầy đủ, đẹp mắt
06:58 31/01/2026
Gia đình
29 tuổi nhưng đĩa đệm thoái hóa như người 60, đau đến mức nhấc chân cũng khó
06:55 31/01/2026
Bệnh và thuốc
Giá xăng dầu hôm nay 31/1: Quay đầu giảm
06:42 31/01/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 31/1: Cắm đầu lao dốc, mất mốc 5.000 USD/oumce
06:31 31/01/2026
Tin giá vàng
Giá nhà một khu vực ở Hà Nội đắt ngang phố cổ, gần 2 tỷ đồng/m²
06:30 31/01/2026
Bất động sản
Cao thủ gốc Việt đấm như máy, chỉ 59 giây hạ gục võ sĩ 3 lần vô địch SEA Games
06:30 31/01/2026
Võ Thuật
Lộ diện quán quân cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng SpeakUp 2026
06:26 31/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Không ký hợp đồng lao động: Doanh nghiệp sai luật, người lao động cần làm gì?
06:24 31/01/2026
Tư vấn
Nghề biên dịch chật vật trước 'cơn bão' AI
06:23 31/01/2026
AI
Defender Rally thắng lớn tại Dakar Rally 2026 ngay lần đầu tham dự
06:20 31/01/2026
Tin xe 247
Hòa Minzy khóc nhắn nhủ con trai khi thắng lớn tại Làn Sóng Xanh 2025
06:11 31/01/2026
Ca Nhạc
Các mẫu gạch thẻ ốp tường đẹp, phổ biến hiện nay
06:09 31/01/2026
Bất động sản
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 24 mới nhất
06:06 31/01/2026
Bóng đá Anh
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn lòng heo ôi thiu?
06:05 31/01/2026
Tin tức
Dự báo thời tiết ngày 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét
04:30 31/01/2026
Thời tiết
Vốn cho đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Không đẩy toàn bộ rủi ro cho doanh nghiệp
23:19 30/01/2026
Đầu Tư
Podcast: Tâm thức Việt: Cuối năm, giữ tâm an giữa những lo toan
22:16 30/01/2026
Podcast VTC News
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất
21:12 30/01/2026
V.League
Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Hà Tĩnh hòa Becamex TP.HCM
21:11 30/01/2026
V.League