Start Talk #1: Vì sao ý tưởng khởi nghiệp cần được dẫn đường?
(VTC News) -
Ý tưởng khởi nghiệp không thiếu, nhưng ý tưởng đủ lớn tạo ra giá trị cho xã hội và cho chính người khởi nghiệp, lại là hành trình cần được dẫn dắt đúng cách.
Cẩm Lai
Tin mới
15:23 20/12/2025
Ba gương mặt 10X tài năng đạt điểm SAT top 1% thế giới
15:14 20/12/2025
Chân dung
Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in
15:06 20/12/2025
Đời sống
XSMT 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/12/2025
15:00 20/12/2025
Xổ số miền Trung
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu
14:58 20/12/2025
Hậu trường
XSMB 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/12/2025
14:52 20/12/2025
Xổ số miền Bắc
Không có HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik bình thản ăn vặt, quay clip học trò
14:50 20/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Xác định huy chương cuối cùng của đoàn Việt Nam ở SEA Games 33
14:46 20/12/2025
Hậu trường
TP.HCM đã chuẩn bị gì cho Trung tâm Tài chính quốc tế?
14:31 20/12/2025
Tài chính
XSMT 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/12/2025
14:30 20/12/2025
Xổ số miền Trung
Xe vượt địa hình của Mercedes được nâng tầm với phiên bản siêu sang
14:22 20/12/2025
Tin xe 247
Công nghệ 20/12: Sự cố vệ tinh Starlink, Safari có bản cập nhật mới
14:21 20/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanh
14:19 20/12/2025
Khám phá
Thủ tướng: 'Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính trong giao dịch'
14:12 20/12/2025
Tin nóng
Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách
14:09 20/12/2025
Thị trường
XSMN 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/12/2025
14:00 20/12/2025
Xổ số miền Nam
Giáng sinh 2025 đi chơi đâu ở Hà Nội?
14:00 20/12/2025
Giới trẻ
Chê tiền thưởng 250 triệu đồng quá ít, nhà vô địch SEA Games nghỉ luôn đội tuyển
13:54 20/12/2025
Hậu trường
XSMN 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/12/2025
13:51 20/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/12/2025 - XSHG 20/12
13:26 20/12/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/12/2025 - XSHCM 20/12
13:17 20/12/2025
Xổ số miền Nam
Siết quản xe cứu thương trên cao tốc phía Nam, phát hiện loạt vi phạm
13:07 20/12/2025
Tin nhanh 24h
Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, SEA Games 33 hôm nay 20/12: Huy chương cuối cùng
12:43 20/12/2025
Hậu trường
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
12:28 20/12/2025
Tin nóng
Cựu Thư ký ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách
12:25 20/12/2025
Bản tin 113
Đấu 6 giây bị chấn thương, đô vật Việt Nam trượt huy chương vàng đầy tiếc nuối
11:59 20/12/2025
Võ Thuật
Ai là 'trùm cuối' của thử thách 'vua tiếng Việt'?
11:49 20/12/2025
Hỏi - Đáp
Truy tìm ô tô tông hai mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy
11:48 20/12/2025
Bản tin 113
Bảng xếp hạng SEA Games 33 chung cuộc: Đầy đủ danh sách VĐV Việt Nam giành HCV
11:46 20/12/2025
Hậu trường
Bị điều tra gian lận ở SEA Games 33, tuyển thủ Thái Lan cắt liên lạc
11:26 20/12/2025
Hậu trường