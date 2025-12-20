Đóng

Start Talk #1: Vì sao ý tưởng khởi nghiệp cần được dẫn đường?

(VTC News) -

Ý tưởng khởi nghiệp không thiếu, nhưng ý tưởng đủ lớn tạo ra giá trị cho xã hội và cho chính người khởi nghiệp, lại là hành trình cần được dẫn dắt đúng cách.

Cẩm Lai
