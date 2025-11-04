+
Podcast: Gen Z công việc mơ ước hay áp lực vô hình?
(VTC News) -
Gen Z thế hệ năng động mang theo đam mê bước vào đời, nhưng giữa “công việc mơ ước” và “cuộc sống thực tế”, nhiều người lại lạc nhịp trong chính giấc mơ của mình.
Tin mới
Hội nghị bàn giao công tác Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
21:22 04/11/2025
Chính trị
Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng đậm PVF CAND
21:13 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Podcast: Gen Z công việc mơ ước hay áp lực vô hình?
21:02 04/11/2025
Podcast VTC News
Đắk Lắk cho học sinh ven biển nghỉ học tránh bão Kalmaegi
21:00 04/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chuyên gia cảnh báo: Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng
20:57 04/11/2025
VTC NEWS TV
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận lỗi thay anh rể lái xe gây tai nạn
20:54 04/11/2025
An ninh hình sự
Vụ cấp đất nhầm tên hàng xóm 20 năm không hay biết: Chính quyền nói gì?
20:48 04/11/2025
VTC NEWS TV
Tai nạn lao động tại xưởng sản xuất gỗ, 2 người thương vong
20:45 04/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng: Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao là áp lực lớn nhưng cần thiết
20:43 04/11/2025
Chính trị
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 10 mới nhất
20:32 04/11/2025
V.League
Dàn xe cày xới đường đua chinh phục Việt Nam PVOIL VOC 2025
20:28 04/11/2025
Reels
Cha mẹ cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng
20:26 04/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời
20:05 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Được kỳ vọng giành vương miện, Bảo Ngọc chuẩn bị gì để đến với Miss World?
19:42 04/11/2025
Hoa hậu
Biến động Bitcoin: Phơi bày rủi ro tài sản số
19:15 04/11/2025
Reels
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC 4-0 PVF CAND, vòng 10 giải V.League 2025-2026
19:11 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 bản 2026 vừa ra mắt
19:09 04/11/2025
Tin xe 247
Phi hành gia nướng cánh gà và bít tết ngay trên trạm vũ trụ
18:57 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017
18:50 04/11/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Quảng Ngãi
18:48 04/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Thành phố Huế
18:47 04/11/2025
Cần biết
2 xe SH trùng biển số tứ quý 9 ở Hà Nội: Phạt nữ tài xế mua biển giả
18:46 04/11/2025
Tin nóng
Lịch chiếu phim The Manipulated
18:36 04/11/2025
Phim
Truy tố Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy
18:32 04/11/2025
Bản tin 113
6 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập do mưa lớn
18:22 04/11/2025
Tin nhanh 24h
Thí sinh Miss Universe 2025 bật khóc, bỏ về sau khi bị ông Nawat mắng thẳng mặt
18:18 04/11/2025
Hoa hậu
Giá vàng bước vào mùa tăng mạnh nhất: Chuyên gia nói gì?
18:14 04/11/2025
VTC NEWS TV
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV
18:14 04/11/2025
Sao Việt
Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 11/2025
18:14 04/11/2025
Thị trường
Trực thăng quân sự Philippines rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ bão Kalmaegi
18:10 04/11/2025
Thời sự quốc tế