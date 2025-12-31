Phát hiện tài xế ô tô đầu kéo dương tính, tàng trữ trái phép ma tuý

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, vừa phát hiện tài xế xe đầu kéo quê Cam Lộ (Quảng Trị) dương tính và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, lúc 23h30 ngày 30/12, tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 340 + 200 đường Hồ Chí Minh và thực hiện dừng ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 74R-011.17 do anh Trần Văn Cường (SN 1990 trú Cam Phú, Cam Lộ, Quảng Trị) chạy theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.

Cán bộ thuộc Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế đang làm việc với tài xế Trần Văn Cường. (Ảnh: CA)

Quá trình kiểm tra, làm việc thấy Trần Văn Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế thực hiện kiểm tra nhanh ma tuý với tài xế này và cho ra kết quả dương tính với ma tuý loại Methamphetamine.

Kiểm tra trên người của Trần Văn Cường, lực lượng CSGT phát hiện 5 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp. Hiện Phòng CSGT Công an TP Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 tiếp tục điều tra, làm rõ.

5 viên nén màu hồng nghi ma tuý lực lượng CSGT thu giữ khi kiểm tra người tài xế Cường. (Ảnh: CA)

Cách đây khoảng nửa tháng, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) chủ trì phối hợp với Công an xã Ninh Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe đầu kéo mang biển số 73H-000.17, kéo theo rơ moóc 73R-00.778 do Nguyễn Tiến Thành cầm lái có biểu hiện nghi vấn nên thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Thời điểm này, Nguyễn Tiến Thành tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 1 túi nilon được cất giấu dưới chân ghế cabin bên phụ của xe đầu kéo. Bên trong túi nilon có 10 bịch nilon màu xanh, chứa tổng cộng 1.987 viên nén, gồm 1.967 viên màu hồng và 20 viên màu xanh.

Nguyễn Tiến Thành khai nhận, toàn bộ số viên nén hình tròn trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, mua của một người lạ không rõ lai lịch vào ngày 05/12, với mục đích vừa để sử dụng, vừa bán lại cho các lái xe khác khi có nhu cầu.