Podcast: Khi lòng tốt đi cùng sự tỉnh táo
(VTC News) -
Trong thời đại đầy những cú lừa cảm xúc, lòng tốt thôi không đủ mà cần thêm trí tuệ.
Cẩm Lai - Gia Bảo
Sự nghiệp của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
21:10 31/10/2025
Sao Việt
Vào chợ kiểm tra hàng hoá lúc nước lũ chưa rút, 2 người bị điện giật
21:06 31/10/2025
Tin nóng
Podcast: Khi lòng tốt đi cùng sự tỉnh táo
21:01 31/10/2025
Podcast VTC News
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt
20:33 31/10/2025
Bản tin 113
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' giấu doanh thu 86 tỷ đồng
20:26 31/10/2025
VTC NEWS TV
Bố trí xong 100% Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương trước 15/12
20:23 31/10/2025
Chính trị
Hà Nội đề nghị dừng bắn pháo hoa tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025
20:22 31/10/2025
Tin nóng
Toàn văn Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do bão số 12
20:20 31/10/2025
Chính trị
Miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk
20:08 31/10/2025
Tin nhanh 24h
Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC
20:02 31/10/2025
Thời sự quốc tế
Kết luận của Bộ Chính trị về hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp
19:56 31/10/2025
Chính trị
Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội
19:55 31/10/2025
Bản tin 113
Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt với những quyết sách lịch sử
19:08 31/10/2025
Chính trị
Nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa
19:00 31/10/2025
Tin nóng
Người dân TP Huế bất lực nhìn cơ nghiệp bị nước lũ tàn phá
18:56 31/10/2025
Đời sống
Bài hát có ca từ phản cảm, dung tục, ca sĩ Jack bị xử phạt
18:40 31/10/2025
Ca Nhạc
Doanh nghiệp tư nhân được đầu tư các dự án công nghệ rủi ro cao, tiềm năng lớn
18:35 31/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Kẻ đánh đánh thai phụ ở Đắk Lắk tiếp tục tham gia 1 vụ án đánh nhau
18:30 31/10/2025
Bản tin 113
Phạt 19 triệu, trừ 4 điểm GPLX tài xế lái ô tô đi ngược chiều ở TP.HCM
17:55 31/10/2025
Tin nhanh 24h
Trăm tấn cá nuôi lồng bè ở Cần Thơ chết bất thường, người dân mất tiền tỷ
17:52 31/10/2025
Tin nhanh 24h
Lịch cúp điện hôm nay ngày 1/11/2025 tại Thành phố Huế
17:29 31/10/2025
Cần biết
Nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ 'dịch chồng dịch'
17:29 31/10/2025
Tin tức
Đơn thuốc ChatGPT 'chữa ho, nghẹt mũi' và lời cảnh báo từ bác sĩ
17:25 31/10/2025
Tin tức
Ông Bùi Thanh Giang giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
17:21 31/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Kinh hoàng trong lò mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng
17:17 31/10/2025
VTC NEWS TV
Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
17:07 31/10/2025
Tin nóng
Khoảnh khắc khó quên của học trò vùng cao khi lần đầu chạm vào bàn phím
17:03 31/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Công an điều tra vụ cán bộ phường ở Đồng Tháp rạch mặt 'tình địch'
16:51 31/10/2025
Bản tin 113
Gần 100 tấn cá chết trắng sau lũ, nông dân Huế lao đao vớt cá sống bán tháo
16:43 31/10/2025
Đời sống
PGS.TS Nguyễn Quang Dũng: 'Ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa loại bỏ đường'
16:20 31/10/2025
Tin tức