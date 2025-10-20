+
++
Podcast: Phụ nữ và 3 chiếc chìa khóa hạnh phúc
(VTC News) -
Phụ nữ thời đại số không cần chạy theo nhịp sống, họ tạo ra nhịp sống riêng, bằng 3 chiếc chìa khóa: Tự chủ – Tự tin – Tự do.
Cẩm Lai
Tin mới
21:05 20/10/2025
Podcast VTC News
Bị chỉ trích hát ca từ phản cảm, Jack biện minh 'biểu diễn ngẫu hứng'
20:16 20/10/2025
Sao Việt
SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường
20:07 20/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong Quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025
20:03 20/10/2025
Kinh tế
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: 9/23 chỉ tiêu kinh tế khó hoàn thành
19:59 20/10/2025
Tin nóng
Chánh án Lê Minh Trí: Cả nhiệm kỳ chưa phát hiện trường hợp kết án oan
19:55 20/10/2025
Tin nóng
Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
19:31 20/10/2025
Tin nóng
Đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày
19:11 20/10/2025
Tài chính
Biển số ngũ quý 8 tỉnh Nghệ An trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng
18:59 20/10/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/10/2025 tại Khánh Hòa
18:46 20/10/2025
Cần biết
Ngành Kiểm sát phối hợp xử lý nghiêm các đại án chuyến bay giải cứu, Việt Á
18:35 20/10/2025
Chính trị
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 254.000 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD
18:27 20/10/2025
Tin nóng
Bắt gã đàn ông vận chuyển 18.000 viên ma tuý ở khu biên giới Việt Lào
18:17 20/10/2025
Bản tin 113
Uống nước mướp đắng vào buổi sáng có tác dụng gì?
18:13 20/10/2025
Tư vấn
Quan chức Mỹ âm thầm chuẩn bị cho cuộc gặp Donald Trump-Kim Jong-un
18:13 20/10/2025
Tư liệu
Sở VHTT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt, cấp phép
17:45 20/10/2025
Sao Việt
Cả gia đình mất ngủ vì trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng
17:35 20/10/2025
Thị trường
Hà Anh Tuấn: 'Tôi thuộc top ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới'
17:35 20/10/2025
Ca Nhạc
200 khách hàng cuối cùng ở Hà Nội được cấp điện trở lại sau ngập úng
17:24 20/10/2025
Thị trường
Ông trùm xây dựng Coteccons lý giải doanh thu tỷ đô nhưng lợi nhuận 'mỏng'
17:21 20/10/2025
Tài chính
Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy
17:20 20/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Vụ tiền ảo Antex của Shark Bình: 30.000 nhà đầu tư có lấy lại được tiền?
17:18 20/10/2025
VTC NEWS TV
VinFast hỗ trợ khách hàng miền Bắc và miền Trung sửa chữa xe hư hỏng do mưa lũ
17:15 20/10/2025
Xe
Hành khách bỏ quên gần 26 triệu đồng trên tàu Hà Nội - Lào Cai
17:14 20/10/2025
Thị trường
Nguyên nhân máy bay lao xuống biển gãy cánh ở Hong Kong
17:13 20/10/2025
VTC NEWS TV
Home Credit tung ưu đãi 800k, cùng khách hàng vượt áp lực chi tiêu cuối năm
17:12 20/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
5AM - Bạn đã sẵn sàng đón bình minh khác biệt?
17:08 20/10/2025
Kinh tế
Petrovietnam lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025
17:05 20/10/2025
Kinh tế
De Heus và Hùng Nhơn cam kết đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh
16:56 20/10/2025
Đầu Tư
Tiếng nói Xanh 3 'hack não' với thể thức Nghị viện Anh lần đầu được áp dụng
16:55 20/10/2025
Chuyển đổi xanh