Podcast: 'Say nắng' dạy ta điều gì?
(VTC News) -
"Say nắng" không phải là câu chuyện của phản bội hay sai lầm, mà là hành trình của một trái tim đang học cách thấu hiểu chính mình.
Cẩm Lai - Gia Bảo
Tin mới
21:12 13/10/2025
Podcast VTC News
Ngân 98 bị bắt: Luật sư phân tích thủ đoạn bán hàng giả quy mô trăm tỷ
21:01 13/10/2025
VTC NEWS TV
Chính phủ quyết tâm giải quyết ngập lụt, ách tắc giao thông ở các đô thị
20:32 13/10/2025
Chính trị
Hàn Quốc nâng mức an ninh lên tối đa bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh APEC
20:19 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
20:15 13/10/2025
Thời sự
Chủ tịch Hà Nội nêu nguyên nhân khiến thành phố ngập lụt nặng
20:06 13/10/2025
Tin nóng
Tìm thấy người phụ nữ đi lạc nhiều ngày trong rừng sâu ở Lâm Đồng
20:03 13/10/2025
Tin nóng
Người Việt chi nghìn tỷ đồng mua iPhone 17: Cơn sốt khan hàng từ đâu?
20:03 13/10/2025
Tech360
Trộm 23,5 chỉ vàng của hàng xóm sau nhiều lần sang mượn tiền
20:00 13/10/2025
Tin nhanh 24h
Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 10/2025
19:52 13/10/2025
Thị trường
Xuất hiện đội bóng Việt Nam 15 lần vô địch quốc gia
19:48 13/10/2025
Bóng đá Việt Nam
NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ VTV
19:47 13/10/2025
Sao Việt
Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
19:44 13/10/2025
Tin nóng
Ngân 98 rũ bỏ trách nhiệm, khai 'chỉ là gương mặt đại diện'
19:32 13/10/2025
Bản tin 113
Bắt được cá sấu nặng 80kg tấn công người câu cá ở Khánh Hòa
19:11 13/10/2025
Tin nóng
Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai
19:03 13/10/2025
Bản tin 113
Hàn Quốc xây hầm trú ẩn hạt nhân dưới khu nhà ở xã hội
18:45 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Škoda chọn Việt Nam làm ‘bàn đạp’ xuất khẩu ô tô toàn thị trường ASEAN
18:45 13/10/2025
Thị trường
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận tin vui với phim 'Địa đạo'
18:39 13/10/2025
Sao Việt
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
18:38 13/10/2025
Chính trị
Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách ở Lào Cai
18:34 13/10/2025
Tin nóng
Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng
18:32 13/10/2025
Bất động sản
Nam sinh hoảng loạn trong căn nhà hoang, cảnh sát phát hiện sự thật phía sau
18:30 13/10/2025
Bản tin 113
Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng vị trí việc làm để xác định số biên chế cần thiết
18:27 13/10/2025
Chính trị
Xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Ninh Bình
18:26 13/10/2025
Tin nóng
Yamaha Hoàng Kim chi nhánh Bình Thạnh chính thức khai trương
17:27 13/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đề nghị cân nhắc việc áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng
17:24 13/10/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Nhà nước chi 3-4 tỷ USD/năm cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
17:23 13/10/2025
Tin nóng
Giành giải Nobel nhờ 'lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo'
17:20 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài, nhận thẻ đỏ để 'cứu' cầu thủ
17:17 13/10/2025
Hậu trường