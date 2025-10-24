Đóng

Podcast: Đám cưới, mừng vàng trả vàng?

(VTC News) -

Giá vàng tăng kỷ lục, mùa cưới đến cũng là lúc nhiều người bàn chuyện “mừng vàng có nên trả vàng".

Cẩm Lai - Gia Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới