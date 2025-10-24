+
Podcast: Đám cưới, mừng vàng trả vàng?
(VTC News) -
Giá vàng tăng kỷ lục, mùa cưới đến cũng là lúc nhiều người bàn chuyện “mừng vàng có nên trả vàng".
Cẩm Lai - Gia Bảo
Tin mới
Kẻ đâm bị thương nhiều y bác sĩ ở Nghệ An khai gì?
21:52 24/10/2025
Pháp luật
Kết quả test ma túy kẻ định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng ở Nghệ An
21:45 24/10/2025
Bản tin 113
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc
21:43 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump cảnh báo 'đòn thuế 100%' nếu Trung Quốc không nhượng bộ
21:40 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc
21:35 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Podcast: Đám cưới, mừng vàng trả vàng?
21:08 24/10/2025
Podcast VTC News
Khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025
20:45 24/10/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Công nghệ và đường đi của dầu đỏ - Điều tra đặc biệt của VTC News
20:42 24/10/2025
VTC NEWS TV
Không khí hối hả, tất bật trước giờ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025
20:30 24/10/2025
Thị trường
Vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường: Lập đoàn kiểm tra
20:05 24/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu được bán đấu giá bao nhiêu?
20:00 24/10/2025
Thị trường
Bắt nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi nhau, náo loạn đường phố Hà Nội
19:51 24/10/2025
Bản tin 113
Ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
19:45 24/10/2025
Tin tức
Trung Quốc ra mắt robot hình người giá 36 triệu đồng
19:18 24/10/2025
Sản phẩm
Chương trình thiếu nhi 'Những bông hoa nhỏ' trở lại trên VTV
19:17 24/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Phá đường dây sản xuất hàng chục nghìn chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng
19:05 24/10/2025
Bản tin 113
Malaysia gian lận nhập tịch cầu thủ: Nhân vật quyền lực bị 'cò' bóng đá lừa dối?
19:01 24/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Khởi tố chủ tàu cá tắt thiết bị giám sát, khai thác thuỷ sản trái phép
18:39 24/10/2025
Bản tin 113
Đại học Bách khoa mở chuyên ngành đường sắt đô thị đào tạo nhân sự cho metro
18:30 24/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Quốc hội chốt bổ sung thêm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026
18:30 24/10/2025
Chính trị
Xe cũ nát, bán xe phải giữ lại biển số để làm thủ tục thu hồi
18:13 24/10/2025
Tin nóng
Va chạm xe buýt ở Ấn Độ, 20 người thiệt mạng
18:13 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Xử phạt nhóm thanh niên đầu trần đeo bám xe chở phạm nhân trên phố Hà Nội
18:11 24/10/2025
Tin nóng
Bắt gã đàn ông vận chuyển 18 bánh heroin rồi trốn nã 6 năm bên Lào
18:09 24/10/2025
Bản tin 113
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV với cựu GĐ Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức
18:07 24/10/2025
Chính trị
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres
18:06 24/10/2025
Chính trị
Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm 2 Ủy ban của Quốc hội
18:05 24/10/2025
Chính trị
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng
18:04 24/10/2025
Chính trị
Bắt giữ kẻ dùng dao tấn công Đại úy công an ở Lạng Sơn
17:58 24/10/2025
Bản tin 113
Bão tan, mưa giảm, người dân ven biển TP Huế vẫn bì bõm trong nước lũ
17:50 24/10/2025
Tin nóng