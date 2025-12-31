Cách Unime Network sử dụng AI hiệu quả trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

AI là đòn bẩy năng suất, không phải sự thay thế

Giữa thời buổi AI bùng nổ như hiện nay, là một agency quảng cáo bị tác động không nhỏ nhưng quan điểm của Unime Network về trí tuệ nhân tạo AI rất rõ ràng.

“AI là một công cụ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc, chứ không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong những quyết định trọng yếu. Unime đưa AI vào giải quyết những phần việc mà con người thường làm kém nhất hoặc dễ sai sót nhất như việc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phát hiện rủi ro sớm và kiểm tra tính tuân thủ chính sách một cách tự động.

Hai công cụ UniHub và UniComply là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận này. Chúng đóng vai trò như những "vệ sĩ ảo" quét hàng nghìn chiến dịch mỗi giây để tìm ra các lỗ hổng hoặc dấu hiệu bất thường mà mắt thường khó lòng nhận thấy”, anh Đỗ Tiến Quang, CEO của Unime Network nói.

Unime Network hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp tạo nên một chiến lược quảng cáo thành công.

Tuy nhiên, Unime Network tin rằng những quyết định mang tính linh hồn của doanh nghiệp như việc hoạch định chiến lược dài hạn, phân bổ ngân sách tối ưu, xử lý khủng hoảng truyền thông và tư vấn mô hình kinh doanh vẫn phải do đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm. AI giúp đội ngũ đi nhanh hơn và chính xác hơn, nhưng kinh nghiệm và trực giác của con người mới là thứ cầm lái.

"Những người bị AI thay thế không phải vì AI giỏi hơn họ, mà vì họ từ chối thay đổi cách làm việc để thích nghi với thời đại mới”, nhà sáng lập Unime khẳng định.

Nguyên tắc sử dụng AI của Unime Network

Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà quảng cáo hiện nay là quá tin tưởng vào sự tự động hóa của các nền tảng Facebook, Google, TikTok. Tại Unime Network, công ty tuân thủ một nguyên tắc sắt đá: “Không bao giờ để thuật toán tự do hoàn toàn”.

Để kiểm soát sự biến động của thị trường, Unime xây dựng hệ thống quản lý ngân sách theo nhiều lớp chuyên biệt. Mỗi lớp ngân sách đều có KPI, ngưỡng cảnh báo và giới hạn rõ ràng. Chỉ cần một chỉ số vượt ngưỡng, cả hệ thống tự động lẫn đội ngũ vận hành đều nhận được cảnh báo sớm để can thiệp kịp thời, tránh tình trạng "đốt tiền" vô ích.

Nền tảng Unicomply của Unime hỗ trợ cảnh báo rủi ro cho các chiến dịch quảng cáo của khách hàng.

Khác biệt lớn nhất giữa việc chạy được quảng cáo và vận hành quảng cáo ở quy mô lớn nằm ở cái nhìn đa chiều về chỉ số. Thông thường, các agency nhỏ chỉ nhìn vào CPA (Chi phí trên mỗi hành động) thấp để đánh giá hiệu quả.

Nhưng với Unime, điều đó là chưa đủ. Một chiến dịch có CPA rất thấp nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cao khiến tài khoản bị khóa hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu là một chiến dịch thất bại. Tại Unime Network, hiệu quả quảng cáo luôn luôn phải song hành với độ an toàn của tài khoản và sự bền vững của thương hiệu.

Hệ thống của Unime không chỉ đo lường lợi nhuận mà còn đo lường cả chỉ số “sức khỏe" của tài khoản quảng cáo. Việc bảo vệ tài sản số của khách hàng được đặt ngang hàng với việc tìm kiếm đơn hàng.

“Unime Network không chỉ cung cấp một dịch vụ quảng cáo, mà còn cung cấp một hệ thống vận hành an toàn. Bằng cách coi AI là trợ thủ đắc lực để xử lý dữ liệu và giữ cho con người ở vị trí điều phối chiến lược, chúng tôi nỗ lực vững vị thế thương hiệu và luôn để chiến dịch của khách hàng hiệu quả nhất”, đại diện Unime Network nhấn mạnh.

Giữa một thị trường đầy biến động, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nguyên tắc quản trị rủi ro nghiêm ngặt chính là chìa khóa giúp Unime Network đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn chinh phục những cột mốc doanh thu hàng triệu USD một cách bền vững nhất.