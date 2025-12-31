Cô gái đẹp như minh tinh trở nên nổi tiếng với nghề 'trò chuyện với người chết'

(VTC News) -

Sự đối lập giữa vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung và công việc gắn liền với người đã khuất khiến Pan Meili, 30 tuổi, nữ nhân viên mai táng ở Trung Quốc, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người bày tỏ sự tò mò, ngưỡng mộ, cũng có không ít ý kiến chỉ trích rằng việc cô trang điểm khi đi làm là thiếu tôn trọng người chết.

Trước những tranh cãi ấy, Pan vẫn kiên định với lựa chọn nghề nghiệp và cách hành xử của mình, bởi cô tin rằng sự an ủi và tôn trọng mới là điều quan trọng nhất trong hành trình tiễn đưa con người về thế giới bên kia.

Nữ nhân viên mai táng xinh đẹp ở Trung Quốc gây bão mạng vì sự đối lập giữa nhan sắc và công việc.

Pan Meili đã gắn bó với nghề chăm sóc thi thể suốt 15 năm qua. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công tác Xã hội Trường Sa với chuyên ngành dịch vụ tang lễ, cô bắt đầu làm việc tại một chi nhánh dịch vụ tang lễ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Theo Xiaoxiang Morning Herald, tính đến nay, Pan đã trực tiếp phục vụ khoảng 15.000 gia đình, đồng hành với họ trong những thời khắc đau buồn nhất.

Câu chuyện về Pan được chú ý khi cô bắt đầu đăng tải các video chia sẻ công việc thường ngày của mình lên mạng xã hội từ tháng 5 vừa qua. Những clip ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên mai táng có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh, thậm chí được nhận xét là có nét giống ca sỹ nổi tiếng Trương Bích Thần, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự tương phản rõ rệt giữa ngoại hình “như minh tinh” và công việc tiếp xúc trực tiếp với thi thể khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Pan Meili chia sẻ về công việc của mình và cách cô đối xử với các thi thể mà cô xử lý. (Ảnh: Douyin)

Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản của Pan đã thu hút khoảng 870.000 người theo dõi cùng hơn 7 triệu lượt thích. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là không ít tranh cãi. Một số cư dân mạng chỉ trích việc cô trang điểm, sơn móng tay và sử dụng nước hoa khi đi làm, cho rằng điều này không phù hợp với môi trường nhà tang lễ và thiếu sự tôn kính đối với người đã khuất.

Trước những ý kiến trái chiều, Pan khẳng định, việc chăm chút ngoại hình không hề ảnh hưởng đến hiệu quả công việc hay sự tôn trọng mà cô dành cho người chết. “Tôi không sợ ma, bởi họ đều là những người thân trong gia đình mà tôi yêu thương và nhớ nhung rất nhiều. cô chia sẻ. Theo Pan, nỗi sợ hãi chỉ đến từ sự xa lạ, còn với cô, những người đã khuất là những con người từng sống, từng được yêu thương.

Pan cho biết cô luôn đặt mình vào vị trí của cả người sống lẫn người chết. “Tôi đồng cảm với cả người sống và người chết. Tôi tin rằng linh hồn người chết vẫn còn ở lại một thời gian ngắn sau khi họ qua đời. Các linh hồn cũng đang hoang mang, vì vậy tôi nên an ủi họ", cô nói. Chính vì thế, trong quá trình làm việc, Pan thường trò chuyện với các thi thể, nhẹ nhàng trấn an, như một cách tiễn đưa đầy nhân văn.

Pan cẩn thận chuẩn bị đồ trang điểm mà cô sẽ thoa lên người đã khuất. (Ảnh: Douyin)

Trong một đoạn video lan truyền mạnh mẽ, Pan xuất hiện khi đang chăm sóc thi thể một phụ nữ. Vừa trang điểm cho khuôn mặt người đã khuất, cô vừa thì thầm: “Đừng sợ, đừng lo lắng, gia đình vẫn đang ở bên cạnh". Không chỉ vậy, cô còn an ủi người con gái đang khóc nức nở bên cạnh: “Đừng khóc, nếu không mẹ sẽ không thoải mái khi con rời đi". Những lời nói giản dị ấy đã khiến nhiều người xem không khỏi xúc động.

Pan cũng kể lại một trường hợp khác khiến cô nhớ mãi. Đó là khi một người mẹ trẻ qua đời, khuôn mặt hốc hác, đôi môi thâm đen do bị đông cứng trong nhà xác. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ không thoải mái nếu ra đi với vẻ ngoài như vậy", Pan nói. Cô đã quyết định trang điểm lại, dùng son môi màu hồng để gương mặt người phụ nữ trông dịu dàng, đoan trang hơn.

Cảm động trước việc làm này, gia đình người quá cố đã đề nghị đưa tiền boa, nhưng Pan từ chối. Điều khiến cô trân trọng nhất là sự ghi nhận của gia đình đối với nỗ lực giúp người thân của họ ra đi trong hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Pan (bên phải) an ủi một người thân đang đau buồn vì vừa mất đi người thân yêu. (Ảnh: Douyin)

Dù yêu nghề, Pan thừa nhận định kiến xã hội đối với công việc của cô vẫn còn rất lớn. Nhiều người tỏ ra e dè khi bắt đầu mối quan hệ với một nhân viên mai táng. “Tôi không quan tâm đến những ý kiến đó, vì tôi kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình", cô nói. Tuy vậy, Pan cho biết cô vẫn tôn trọng quan niệm chung của xã hội. Vì thế, cô hạn chế chủ động bắt tay người khác, không vỗ về trẻ nhỏ, không ngồi trong nhà khách hàng hay chạm vào đồ đạc của họ.

Ít ai biết rằng khi còn là thiếu niên, Pan từng mơ ước trở thành blogger làm đẹp, bởi con gái ai cũng thích mình xinh đẹp. Thế nhưng, xuất thân từ gia đình nghèo khó, cô buộc phải lựa chọn ngành học giúp mình dễ tìm việc làm sau khi ra trường. Qua nhiều năm gắn bó với nghề, Pan cho biết cô đã học được cách sống lạc quan và mạnh mẽ hơn trước mọi khó khăn.

“Không phải ai cũng có thể sống đến 80 hay 90 tuổi. Vì vậy, chúng ta nên sống trọn vẹn mỗi ngày", cô chia sẻ.

Pan (bên phải) đang nói chuyện với một thành viên gia đình. (Ảnh: Douyin)

Câu chuyện của Pan Meili tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước lựa chọn nghề nghiệp và thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô. Một người dùng bình luận: “Làm việc ở nhà tang lễ rất khó khăn, hầu hết mọi người không muốn nhận công việc này. Hơn nữa, cô ấy làm việc rất tận tâm. Tôi thực sự ngưỡng mộ Pan Meili". Một ý kiến khác cho rằng: “Đây là một công việc tuyệt vời. Xã hội cần những người như vậy, bởi cái chết cũng bình thường như hơi thở".