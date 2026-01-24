+
Start talk: 5 năm tới, ai sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động?
(VTC News) -
Vì sao nhiều người trẻ học giỏi nhưng vẫn thất nghiệp, trong 5 năm tới, những năng lực nào sẽ mất giá và người trẻ cần học gì để không bị loại?
Cẩm Lai
Tin mới
Start talk: 5 năm tới, ai sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động?
13:23 24/01/2026
VTC NEWS TV
ĐH Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi và cấu trúc đề thi đánh giá năng lực 2026
13:18 24/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk, một tài xế bị thương
12:21 24/01/2026
Tin nhanh 24h
Vụ cháy căn hộ chung cư Ehomes: Người mẹ hôn mê sâu, 2 con nhỏ chuyển viện
11:59 24/01/2026
Phòng chống cháy nổ
Khán giả bàn luận về cái kết mở của phim 'Cách em 1 milimet'
11:35 24/01/2026
Phim
Đại hội Đảng của hành động, làm đến cùng
11:32 24/01/2026
Chính trị
Liệt dây thần kinh số 7 do rét đậm
11:14 24/01/2026
Tin tức
Nhu cầu tăng cao, thị trường xăng dầu năm 2026 có biến động?
11:13 24/01/2026
Thị trường
12 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư
10:52 24/01/2026
Chính trị
Báo Hàn Quốc: Thất bại trước U23 Việt Nam là 'thảm họa' của bóng đá trẻ Hàn Quốc
10:33 24/01/2026
Thể thao
Cháy căn hộ chung cư tại TP.HCM, 3 mẹ con nguy kịch
10:31 24/01/2026
Tin nóng
Phát lộ bức hoạ kỳ lạ lúc vệ sinh tường di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn
10:24 24/01/2026
Tin nóng
Cụ bà 101 tuổi thức khuya xem tivi mỗi đêm, bí quyết trường thọ mới gây chú ý
10:12 24/01/2026
Chuyện bốn phương
Hai thành phố lớn nhất Ukraine trúng đòn không kích của Nga, 13 người bị thương
09:51 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Đại hội XIV của Đảng: Đại đoàn kết toàn dân tộc, động lực phát triển đất nước
09:39 24/01/2026
VTC NEWS TV
17.000 thí sinh nhập cuộc đua sớm, check-in tự động 10 giây thi đánh giá tư duy
09:36 24/01/2026
Tin tức - Sự kiện
3 đột phá chiến lược trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
09:08 24/01/2026
VTC NEWS TV
Chăm sóc cha mẹ, đón Tết khởi sắc
09:00 24/01/2026
Gia đình
Một đơn mua, hai lần lời: Người trẻ tranh nhau 'Double Dip' khi mua sắm tết
09:00 24/01/2026
Đời sống
Đang khỏe mạnh bỗng méo miệng, lệch mặt khi ngủ dậy
08:59 24/01/2026
Tin tức
Xu hướng đô thị kết hợp với trải nghiệm sống
08:57 24/01/2026
Bất động sản
‘Được đi học, được ăn no' - Giấc mơ của những đứa trẻ ở Sáng Pao
08:53 24/01/2026
VTC NEWS TV
1 phút đổi pin thay cho 6 giờ sạc, cơ hội để gỡ nút thắt xe máy điện đô thị
08:30 24/01/2026
Giao thông xanh
Cao điểm Tết Bính Ngọ, nhiều chặng bay đạt tỷ lệ đặt chỗ 80–100%
08:29 24/01/2026
Thị trường
Nga, Ukraine đối thoại căng thẳng về vấn đề lãnh thổ
08:20 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Công nghệ 24/1: AI mở ra cơ hội việc làm, nỗi lo lắng lùi bước tại Davos 2026
08:19 24/01/2026
Khoa học - Công nghệ
LOTTE MART tung loạt khuyến mại lớn cho nhiều ngành hàng dịp Tết
08:15 24/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững
08:10 24/01/2026
Kinh tế
'Màu sắc mới, Kiểu dáng mới' của UNIQLO Xuân/Hè 2026
07:56 24/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những quyết sách của Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng về nhân dân
07:22 24/01/2026
Chính trị