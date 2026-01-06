+
Podcast: Vì sao giới trẻ thích làm việc ở quán cà phê và bar?
(VTC News) -
Quán cà phê và bar không còn chỉ để thư giãn, mà đang trở thành “văn phòng di động” của giới trẻ, điều gì khiến không gian này hấp dẫn hơn bàn làm việc?
TP.HCM chấp thuận cho lắp đặt trụ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè
20:58 06/01/2026
Tin nhanh 24h
Cập nhật bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam có 3 điểm
20:47 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Chính thức thông toàn bộ hầm chui đèo Phượng Hoàng
20:38 06/01/2026
Tin nhanh 24h
Kết quả U23 châu Á 2026: Đánh bại U23 Jordan, U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp
20:37 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Lươn Nghệ An được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
20:34 06/01/2026
Văn hóa - Giải trí
Người dân khu 'đất vàng' Hồ Gươm bàn giao mặt bằng, chờ đón diện mạo mới
20:14 06/01/2026
VTC NEWS TV
Cựu thiếu tướng khai 'không nhận thức được vi phạm vì thực hiện theo mệnh lệnh'
19:51 06/01/2026
Pháp đình
U23 Việt Nam dùng tuyệt chiêu kiểu Arsenal gieo 'ác mộng' cho đối thủ Tây Á
19:49 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Ông Vũ Hoàng Anh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
19:35 06/01/2026
Chính trị
Phá đường dây đánh bạc, lừa đảo công nghệ cao quy mô 9.300 tỷ đồng
19:31 06/01/2026
Bản tin 113
Phó Thủ tướng: Phải coi hành vi lái xe khi có nồng độ cồn là tội phạm
19:19 06/01/2026
Tin nóng
Cận cảnh Đình Bắc tung cú sút lạnh lùng, U23 Việt Nam khiến U23 Jordan ngỡ ngàng
19:18 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
CSGT Hà Nội công bố danh sách 342 ô tô, xe máy vi phạm bị camera AI phát hiện
19:11 06/01/2026
Tin nóng
Bộ Tư pháp Mỹ rút lại cáo buộc về 'băng đảng ma túy' Venezuela
19:07 06/01/2026
Thời sự quốc tế
'Không chung chi thì hồ sơ bị om': Lộ cơ chế hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm
18:57 06/01/2026
Pháp đình
Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc
18:32 06/01/2026
Bản tin 113
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan: Phòng ngự chắc chắn
18:31 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng
18:28 06/01/2026
Chính trị
Khởi tố vụ lừa đảo tiền điện tử, lộ đường dây vượt biên sang Campuchia
18:24 06/01/2026
Bản tin 113
Bắt kẻ đánh tài xế công nghệ sau tranh cãi 400.000 đồng phí rửa xe
18:21 06/01/2026
Bản tin 113
TP.HCM thu ngân sách cao chưa từng có, lần đầu tiên vượt 800.000 tỷ đồng
18:17 06/01/2026
Tài chính
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Lộ diện HLV mới của Chelsea
18:13 06/01/2026
Bóng đá Anh
Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên
18:12 06/01/2026
Tin nóng
Tạm giữ hình sự kẻ sát hại đồng nghiệp, phóng hỏa đốt nhà xưởng ở Hải Phòng
18:10 06/01/2026
Bản tin 113
Mưa dông trái mùa, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu
17:53 06/01/2026
Đời sống
Chính thức tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50% giá khởi điểm
17:52 06/01/2026
Bất động sản
Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Cầu thủ suýt bị loại bất ngờ đá chính
17:51 06/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đồng loạt bỏ dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính lái ô tô
17:46 06/01/2026
Tin nóng
Hai người thoát chết trong ô tô bẹp dúm sau tai nạn trên Quốc lộ 5
17:28 06/01/2026
Tin nóng
Không lo thiếu thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
17:13 06/01/2026
Thị trường