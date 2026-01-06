Đóng

Podcast: Vì sao giới trẻ thích làm việc ở quán cà phê và bar?

(VTC News) -

Quán cà phê và bar không còn chỉ để thư giãn, mà đang trở thành “văn phòng di động” của giới trẻ, điều gì khiến không gian này hấp dẫn hơn bàn làm việc?

Cẩm Lai - Nhật Thùy
