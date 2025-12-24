+
++
Podcast: Điều ít biết về ông già Noel
(VTC News) -
Ít ai biết rằng hình ảnh ông già Noel quen thuộc là một trong nhiều phiên bản được hình thành qua lịch sử, ẩn sau đó là những câu chuyện thú vị ít người biết đến.
Cẩm Lai
Chen chân check-in nhà thờ Đức Bà gần 150 tuổi đêm Giáng sinh
20:58 24/12/2025
Đời sống
Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh
20:48 24/12/2025
Đời sống
Điều tra vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học ở Quảng Ninh
20:45 24/12/2025
Bản tin 113
Thủ tướng: Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, công nghệ cao, lưỡng dụng
20:40 24/12/2025
Chính trị
Cả thế giới xuống phố đón Giáng sinh: Khoảnh khắc ấm áp lan tỏa toàn cầu
20:33 24/12/2025
Thời sự quốc tế
Hơn 63.000 bài thi IELTS bị sai điểm: Đơn vị tổ chức xử lý thế nào?
20:30 24/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
19:35 24/12/2025
Bản tin 113
Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm chấm dứt xung đột với Nga
19:31 24/12/2025
Thời sự quốc tế
Ông Zelensky mở đường cho đề xuất chưa từng thấy trong dự thảo hòa bình gửi Nga
19:18 24/12/2025
Thời sự quốc tế
10 sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật năm 2025 do VOV bình chọn
19:14 24/12/2025
Tư liệu
Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng
19:10 24/12/2025
Tài chính
Thời điểm 'vàng' sở hữu xe năng lượng mới BYD
19:00 24/12/2025
Tin xe 247
Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có thể bị phạt tới 150 triệu đồng
18:59 24/12/2025
Tin nóng
Công tác tổ chức, nhân sự được quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
18:31 24/12/2025
Chính trị
Tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000kg ở Quảng Trị
18:29 24/12/2025
Bản tin 113
Sắp xét xử kẻ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội
18:09 24/12/2025
Pháp đình
15 năm thành lập, Dược phẩm Tâm Bình 10 lần được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen
18:03 24/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phó Chủ tịch Quốc hội: Giữ nguyên 34 tỉnh, thành và 3.321 xã trong nhiều năm tới
17:56 24/12/2025
Tin nóng
Vinmec Đà Nẵng tái tạo 'đường tiêu hóa mới' cho bệnh nhân ung thư thực quản
17:54 24/12/2025
Sức khỏe
Từ lễ thắp sáng Giáng sinh đến câu chuyện trải nghiệm của TPBank
17:40 24/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Gas South - 25 năm dấu ấn một chặng đường phát triển bền vững
17:36 24/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được vay vốn với gần 294 tỷ đồng
17:24 24/12/2025
Tài chính
AFC níu kéo hy vọng cho Malaysia, tuyển Việt Nam chưa được nhận tin vui
17:10 24/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự kiến giá đất TP.HCM năm 2026: Cao nhất 687 triệu đồng/m², có nơi tăng 8 lần
17:10 24/12/2025
Bất động sản
Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị phạt 7 năm tù
16:47 24/12/2025
Pháp đình
Doanh nghiệp Việt – Úc tăng tốc kết nối thương mại từ hoạt động cộng đồng
16:44 24/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những người không nên uống nước vối thường xuyên
16:43 24/12/2025
Tư vấn
Tổng Liên đoàn Lao động nhất trí phương án nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026
16:35 24/12/2025
Tin nóng
Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/12/2025 - XSCT 24/12
16:35 24/12/2025
Xổ số miền Nam
Nga lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng
16:35 24/12/2025
Thời sự quốc tế