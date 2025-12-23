+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Podcast: Bạn ước điều gì Noel này?
(VTC News) -
Giữa không khí Giáng sinh rộn ràng với quà cáp và tiệc tùng, nhiều người bỗng tự hỏi, món quà mình thật sự mong nhận được là gì?
Nhật Thùy - Cẩm Lai
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Podcast: Bạn ước điều gì Noel này?
21:24 23/12/2025
Podcast VTC News
Tạm giữ tài xế sử dụng ma tuý lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
20:31 23/12/2025
Bản tin 113
Shark Thủy bị truy tố khung hình phạt đến chung thân
20:03 23/12/2025
Bản tin 113
Thủ tướng: 'Công khai các phương án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam'
19:45 23/12/2025
Tin nóng
Giới trẻ Hà Nội đổ về Nhà thờ Lớn check-in đón Giáng sinh
19:16 23/12/2025
Tin nóng
MediaMart khởi động chương trình khuyến mại dịp Christmas & Boxing Day 2025
18:59 23/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Điều ít biết về nữ MC VTV vừa đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế
18:32 23/12/2025
Hoa hậu
Từ sốt, ho thông thường, bé gái 6 tuổi suy đa cơ quan do cúm A
18:27 23/12/2025
Tin tức
Lý giải trận tuyết kỳ dị phủ trắng sa mạc Ả-rập Xê Út
18:25 23/12/2025
Thời sự quốc tế
Bộ Công an thông tin về dự thảo nghị quyết phát triển công dân số
18:20 23/12/2025
Tin nóng
Bắt quả tang nhóm người vào rừng dựng lán trại, thăm dò để đào vàng trái phép
18:11 23/12/2025
Bản tin 113
Phó Thủ tướng Thường trực làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương
18:08 23/12/2025
Tin nóng
Chợ hơn 100 ki-ốt tan hoang sau hoả hoạn
18:08 23/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Trung ương thông qua giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV
18:05 23/12/2025
Chính trị
Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
18:01 23/12/2025
Chính trị
Báo Thái Lan: Thua U22 Việt Nam là 'nỗi thất vọng lớn nhất'
18:00 23/12/2025
Thể thao
Vạch trần 'đế chế' đòi nợ thuê từ TP.HCM đến miền Tây của Được ‘Đất Bắc'
17:54 23/12/2025
VTC NEWS TV
Mở phiên tòa xét xử vụ sản xuất sữa giả quy mô hơn 2.436 tỷ đồng
17:35 23/12/2025
Pháp đình
Tăng 11 chuyến tàu phục vụ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026
17:33 23/12/2025
Thị trường
Xôn xao nhân viên cho đồ ăn từ miệng vào bánh mì của khách ở Ninh Bình
17:30 23/12/2025
VTC NEWS TV
Đến nhà chở người quen đi ăn cháo, 'nữ quái' quay lại cuỗm gần 2 cây vàng
17:22 23/12/2025
Bản tin 113
Hành trình phát triển đô thị thông minh gắn liền công nghệ AI và dữ liệu
17:21 23/12/2025
AI
Xác định 5 đội bóng tham dự giải nữ U19 Quốc gia 2026
16:51 23/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Tài sản vượt tỷ phú Jack Ma, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 71 thế giới
16:50 23/12/2025
Doanh nhân
VFF 'tự động' gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik đến hết Asian Cup 2027
16:45 23/12/2025
Bóng đá Việt Nam
8 phim điện ảnh Việt 'hốt bạc' nhất trong năm 2025
16:42 23/12/2025
Phim
Không khí lạnh tràn về từ đêm Noel gây mưa rét ở miền Bắc, thấp nhất dưới 8°C
16:36 23/12/2025
Thời tiết
Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương
16:36 23/12/2025
Gia đình
Nhiều doanh nghiệp thực phẩm hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường
16:23 23/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh được đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng
16:08 23/12/2025
Đời sống