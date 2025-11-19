Đóng

Podcast: Vừa chạy KPI, vừa chữa lành

(VTC News) -

Từ hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc, thấy người trẻ “vừa chạy KPI, vừa chữa lành” trong áp lực hiện đại và hành trình tìm lại cân bằng.

Nhật Thùy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới