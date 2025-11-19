+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Podcast: Vừa chạy KPI, vừa chữa lành
(VTC News) -
Từ hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc, thấy người trẻ “vừa chạy KPI, vừa chữa lành” trong áp lực hiện đại và hành trình tìm lại cân bằng.
Nhật Thùy
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác Chiến lược
21:46 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Tóm gọn nhóm ‘quái xế’ náo loạn đường phố Hà Nội sau phản ánh của VTC News
21:42 19/11/2025
Bản tin 113
Podcast: Vừa chạy KPI, vừa chữa lành
21:41 19/11/2025
Podcast VTC News
Xây dựng Trường ĐH Y Hà Nội thành cơ sở đào tạo trọng điểm, nhóm đầu châu Á
21:08 19/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam chật vật thắng Lào
21:01 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá
20:51 19/11/2025
Tin nóng
MB ra mắt thẻ doanh nghiệp thông minh MB Visa Hi BIZ mới
20:46 19/11/2025
Kinh tế
Giải cứu bé gái 8 tuổi ở Đà Lạt bị đất đá sạt lở vùi lấp
20:44 19/11/2025
Tin nóng
Thủy điện ở Đắk Lắk xả lũ lớn nhất từ trước đến nay, nhiều nhà dân ngập lút mái
20:34 19/11/2025
Đời sống
Miền tây Ukraine rung chuyển sau cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga
20:30 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Tìm cách ngăn lũ tràn vào trại nuôi cá tầm, người đàn ông bị nước cuốn mất tích
20:17 19/11/2025
Tin nóng
Thiếu chuẩn chung là rào cản với mục tiêu truy xuất nguồn gốc
20:14 19/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Tổng Bí thư: Xây dựng Thổ Châu kinh tế và sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố
20:05 19/11/2025
Chính trị
Miền Trung tiếp tục mưa lớn 3 ngày tới, khắp nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở
19:24 19/11/2025
Thời tiết
Bắt 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
19:23 19/11/2025
Bản tin 113
Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực địa các dự án chiến lược tại cụm đảo Hòn Khoai
19:16 19/11/2025
Chính trị
Tạm giữ tài xế lao xe tải vào cảnh sát, bỏ chạy trên nhiều tuyến phố Hà Nội
19:08 19/11/2025
Bản tin 113
Gỡ 'nút thắt' cho hàng trăm tấn rơm rạ, mở đường cho kinh tế xanh
18:50 19/11/2025
Chuyển đổi xanh
Xe container đè ô tô bẹp dúm, 5 người bị thương
18:35 19/11/2025
Tin nóng
AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai
18:16 19/11/2025
Kinh tế
Toàn cảnh vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs cùng bị phạt 2 năm tù
18:14 19/11/2025
VTC NEWS TV
Công ty cổ phần Yến Sào Nha Trang khai trương Showroom mới tại Phố Huế
18:06 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Mừng 20/11, điểm danh 3 món đồ công nghệ mà giáo viên nào cũng nên sở hữu
18:00 19/11/2025
Sản phẩm
Đội hình Việt Nam vs Lào: Xuân Son dự bị cho Tiến Linh
18:00 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lễ ký kết đối tác chiến lược Steelmate và Kumho Tire
17:56 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhà dân ven sông Ba ở Đắk Lắk bị cô lập hoàn toàn, em bé co ro trên mái nhà
17:46 19/11/2025
Đời sống
Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus: Học chuyên bài bản, đào tạo xuất sắc
17:45 19/11/2025
Giáo dục
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Có thể tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế để hộ kinh doanh không thiệt thòi
17:45 19/11/2025
Tài chính
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, cây cổ thụ bật gốc đổ ngang đường
17:39 19/11/2025
Tin nóng
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù
17:34 19/11/2025
Pháp đình