Giá xăng dầu hôm nay 31/1: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh vùng cao nhất trong vòng 6 tháng, khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo Reuters, giá dầu được dự báo nhiều khả năng duy trì quanh ngưỡng 60 USD mỗi thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro đến từ các yếu tố địa chính trị.

Cuộc khảo sát với 31 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích được thực hiện trong tháng 1 cho thấy giá dầu Brent dự báo đạt mức trung bình 62,02 USD mỗi thùng trong năm 2026, tăng nhẹ so với dự báo 61,27 USD đưa ra hồi tháng 12.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời tình hình bất ổn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ở Trung Đông.

Những diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, các yếu tố mang tính nền tảng như điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ, triển vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cũng như định hướng điều hành sản lượng của OPEC+ sẽ đóng vai trò chi phối rõ nét hơn đối với diễn biến giá dầu trong thời gian tới.

Các yếu tố địa chính trị chủ yếu tạo ra những biến động ngắn hạn, song khó làm thay đổi xu hướng tổng thể của thị trường. Thị trường dầu mỏ đang cho thấy dấu hiệu dư cung mang tính kéo dài, ước tính có thể dao động trong khoảng từ 0,75 đến 3,5 triệu thùng mỗi ngày.

Liên quan đến nguồn cung từ Venezuela, các nhà phân tích cho rằng sẽ cần một khoảng thời gian dài để sản lượng dầu của quốc gia này có thể tăng mạnh trở lại.

Theo công ty phân tích Kpler, nguồn cung dầu từ Venezuela có thể suy giảm trong những tháng đầu năm do các biện pháp siết chặt kiểm soát của Mỹ đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt, song được kỳ vọng sẽ phục hồi vào nửa cuối năm khi hệ thống hạ tầng hiện hữu được tái kích hoạt.

Để đạt được mức tăng trưởng sản lượng bền vững hơn, Venezuela sẽ cần dòng vốn đầu tư ổn định, môi trường chính trị dài hạn thuận lợi, quá trình nâng cấp hạ tầng đã xuống cấp, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế.

Trong khi đó, các quyết định chính sách của OPEC+ cũng tiếp tục được thị trường theo dõi sát sao. Theo nguồn tin từ các đại biểu OPEC+, tại cuộc họp sắp tới, liên minh này nhiều khả năng chưa đưa ra các quyết định vượt quá giai đoạn sau tháng 3.

Trước đó, 8 quốc gia thành viên đã nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái, song đã tạm dừng lộ trình tăng sản lượng trong quý I năm 2026. Các chuyên gia nhận định OPEC+ sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thận trọng, vừa duy trì mặt bằng giá hợp lý, vừa bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi theo hướng chọn lọc.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.