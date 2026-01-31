Chủ tịch Quốc hội dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường và đại diện thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến thăm Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là nơi yên nghỉ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng Cao Lãnh là miền quê ân tình sâu nặng đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Sinh thời, Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước, một vị quan thanh liêm, một người thầy tận tụy; chính trình độ, phẩm cách, đặc biệt là tư tưởng tiến bộ, yêu nước, trọng dân, yêu thương Nhân dân của cụ đã ảnh hưởng sâu sắc, trở thành tấm gương cho người con Nguyễn Sinh Cung, góp phần quan trọng hình thành nhân cách, chí hướng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, cũng như chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng cách mạng, phong cách… của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trong hành trình bôn ba vì dân, vì nước, Cụ đã dừng chân và gắn bó với mảnh đất Hòa An, Cao Lãnh, vùng quê nghĩa tình, giàu truyền thống cách mạng. Tại đây, Cụ đã sống những năm tháng giản dị mà vô cùng ý nghĩa: Chữa bệnh cứu người, truyền dạy đạo lý và gieo mầm yêu nước cho bao thế hệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào của nhân dân Đồng Tháp. Khu di tích liên tục được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện và mở rộng để đáp ứng nhu cầu tham quan, giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Ngày 11/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Di tích lịch sử mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm vinh dự của tỉnh Đồng Tháp, mà còn là niềm tự hào của đồng bào cả nước, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương, khai thác giá trị, tiềm năng và thế mạnh riêng biệt về du lịch văn hóa của tỉnh.