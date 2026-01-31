Thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

(VTC News) -

Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán, khoảng 10h ngày 29/1, tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Thanh Trì tiến hành kiểm tra 3 xe container đang tập kết tại bãi xe đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì.

Khoảng 3,6 tấn trứng non đông lạnh bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Chủ số hàng trên được xác định là ông Hoàng Văn Chức (SN 1962, trú tại 34/26 tổ 10, khu phố 3, phường Phước Long, TP.HCM).

Sụn gà có chữ nước ngoài không đảm bảo an toàn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chức không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Số hàng hoá bị thu giữ.

Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 60 tấn lòng lợn bốc mùi, đổi màu bên trong kho lạnh ở Hà Nội.

Theo đó, ngày 29/1, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Phát, địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.