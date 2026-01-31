Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 31/1/2026 - XSHCM 31/1

XSHCM 31/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 31/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 31/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 31/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 31/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 31/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.