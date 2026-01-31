Công nghệ 31/1: NASA dùng AI trên sao Hỏa

(VTC News) -

NASA dùng AI hỗ trợ xe tự hành trên Sao Hỏa

NASA ghi nhận cột mốc mới khi lần đầu tiên sử dụng mô hình ngôn ngữ Claude của Anthropic để vạch lộ trình cho xe tự hành rover Perseverance.

Trong tháng 12/2025, Claude giúp thiết kế tuyến đường dài khoảng 400 m qua khu vực nhiều đá tại miệng hố Jezero, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào điều khiển robot thám hiểm không gian.

Hình minh họa Claude vạch tuyến đường cho Perseverance tại miệng hố Jezero trên Sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Quá trình không chỉ đơn giản là nhập lệnh. NASA cung cấp cho Claude lượng dữ liệu khổng lồ từ rover, sau đó Claude tạo ra chuỗi waypoint chi tiết để Perseverance di chuyển an toàn.

Các kỹ sư tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) đã kiểm tra kỹ lưỡng lộ trình bằng mô phỏng trước khi gửi lệnh, chỉ chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với hình ảnh thực tế từ mặt đất.

Theo NASA, việc ứng dụng Claude có thể giúp giảm một nửa thời gian lập kế hoạch di chuyển, cho phép rover thực hiện nhiều chuyến đi hơn và thu thập thêm dữ liệu khoa học.

Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, mở ra triển vọng cho những chuyến thám hiểm xa hơn trong tương lai.

Blue Origin tạm dừng du lịch vũ trụ

Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos, thông báo tạm ngừng các chuyến bay du lịch vũ trụ ít nhất hai năm. Quyết định này nhằm dồn toàn bộ nguồn lực cho các sứ mệnh Mặt trăng, trong bối cảnh Mỹ đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Tên lửa New Shepard của Blue Origin trong một lần phóng. (Nguồn: Blue Origin)

Trong 5 năm qua, chương trình New Shepard của Blue Origin đưa gần 100 hành khách vượt qua đường Kármán - ranh giới không gian - mang lại vài phút trải nghiệm không trọng lực.

Tuy nhiên, công ty cho biết ưu tiên hiện tại là phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng và chuẩn bị cho các chuyến phóng bằng tên lửa New Glenn, dự kiến đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chinh phục không gian sâu.

Dù tạm dừng du lịch vũ trụ, Blue Origin khẳng định cam kết lâu dài với mục tiêu xây dựng sự hiện diện bền vững trên Mặt trăng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với SpaceX và các đối thủ khác trong cuộc đua không gian mới.

Nvidia tạm dừng kế hoạch đầu tư vào OpenAI

Nvidia được cho là đã lên kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD để hỗ trợ OpenAI xây dựng hạ tầng dữ liệu và phát triển các mô hình AI mới. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, thỏa thuận này hiện đã bị đình trệ do nội bộ Nvidia xuất hiện những lo ngại về quy mô và rủi ro của khoản đầu tư khổng lồ.

Logo OpenAI và Nvidia đặt cạnh nhau - biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược. (Nguồn Nvidia)

Nguồn tin cho biết CEO Jensen Huang đã giảm kỳ vọng về khả năng hoàn tất thỏa thuận, dù Nvidia và OpenAI vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực phần cứng và điện toán AI. Điều này phản ánh sự thận trọng của Nvidia trước bối cảnh thị trường AI đang cạnh tranh gay gắt và yêu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn.

Dù kế hoạch bị “đóng băng”, Nvidia vẫn đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái AI toàn cầu, khi GPU của hãng là nền tảng cho nhiều dự án AI. Việc trì hoãn thương vụ này có thể ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng hạ tầng của OpenAI, nhưng cũng cho thấy Nvidia đang cân nhắc kỹ lưỡng để bảo vệ lợi ích dài hạn.