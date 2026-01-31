Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng dành 30 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong năm 2025

(VTC News) -

Tối 30/1, tại phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và đón nhận các phần thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Sơn La cùng nhiều cơ quan, tổ chức.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương trao bằng khen tặng ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia…

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm 2025, Tập đoàn Phượng Hoàng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nghiên cứu, triển khai các kế hoạch kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ mũi nhọn và đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 10%. Hoạt động của tập đoàn góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho gần 1.000 lao động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Ông Lê Văn Tuỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam -Campuchia trao cờ thi đua tặng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Cùng với đó, các hạng mục công trình dịch vụ của tập đoàn tiếp tục được mở rộng, nâng cấp. Phoenix Bắc Ninh giữ vững vị thế là điểm nhấn du lịch - dịch vụ trên Đồi Pháo Thủ; Khu du lịch Phoenix Mộc Châu - Rừng thông Bản Áng trở thành điểm đến hấp dẫn tại Sơn La, được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh là khu nghỉ dưỡng thiên nhiên hàng đầu châu Á, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đặt mục tiêu giữ vững phương châm “lấy chất lượng làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy uy tín làm giá trị”, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới, mở rộng loại hình dịch vụ, phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân 15% mỗi năm, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn và 10 năm Khu du lịch Phoenix Mộc Châu - Rừng thông Bản Áng vào năm 2027.

Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2025, tập đoàn đã đóng góp gần 30 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế; tiếp sức học sinh vượt khó; tri ân thương binh, người có công; hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ các gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2025.

Tập đoàn cũng tích cực đồng hành cùng các cấp Hội Cựu CAND Việt Nam, đóng góp kinh phí xây dựng nhiều căn nhà “Nghĩa tình cựu CAND” tặng các cựu công an có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cựu CAND bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời tài trợ các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Với những kết quả đạt được, năm 2025, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã được nhiều cơ quan, địa phương khen thưởng.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng vì thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng trao bằng khen của Hội Cựu CAND Việt Nam tặng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng vì những đóng góp nổi bật trong chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” cho cựu CAND theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trao bằng khen và quà cho Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Dịp này, UBND tỉnh Sơn La và UBND tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen tặng Tập đoàn Phượng Hoàng vì thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và phong trào thi đua yêu nước năm 2025; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng ghi nhận, khen thưởng những đóng góp của tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Phượng Hoàng và cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ cựu CAND có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Hội Cựu CAND Việt Nam mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có thêm nhiều đóng góp cho xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với những đóng góp của Tập đoàn Phượng Hoàng trong phát triển kinh tế – xã hội và công tác an sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời kỳ vọng tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các chương trình ý nghĩa thời gian tới.