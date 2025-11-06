Sunshine Group góp 5 tỷ đồng chung tay 'vì người nghèo' và an sinh xã hội

(VTC News) -

Mới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Sunshine Group đóng góp 5 tỷ đồng hưởng ứng Chương trình chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025, với mục tiêu đồng hành cùng Thủ đô trong công cuộc giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Sunshine Group nhận bằng khen là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2025.

Hành động thiết thực vì một Thủ đô sẻ chia, nhân ái

Chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025 được tổ chức nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái để thành phố có thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện phấn đấu vươn lên.

Những năm qua, với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công tác an sinh xã hội của Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, xóa nhà tạm, nhà dột nát, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế và nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên mức cao nhất cả nước. Riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, thành phố đã tích cực đóng góp nguồn lực, chung sức cùng các địa phương về đích sớm hơn kế hoạch, hoàn thành xóa hơn 334 nghìn căn nhà tạm, dột nát trên cả nước.

Năm nay, Sunshine Group tiếp tục đồng hành cùng chương trình với đóng góp 5 tỷ đồng, cùng Hà Nội vun đắp một Thủ đô văn minh, nhân ái và sẻ chia. Trước đó, năm 2024, Tập đoàn cũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho chương trình, khẳng định sự nhất quán trong cam kết đồng hành vì cộng đồng và lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững.

Từ triết lý “Giá trị thực cho người dùng cuối” đến tinh thần tương thân tương ái

Khởi nguồn từ triết lý “Giá trị thực cho người dùng cuối”, Sunshine Group không chỉ kiến tạo những công trình bền vững, nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng, mà còn kiên định theo đuổi hành trình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần củng cố tinh thần sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Gần đây nhất, tháng 10/2025, Sunshine Group ủng hộ 2,5 tỷ đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương. Trước đó, thông qua nền tảng NobleGo, Tập đoàn đã trích lập 500 triệu đồng từ mỗi phiên livestream đặt giá mua nhà, với tổng số tiền 15,5 tỷ đồng sau 31 phiên phát sóng, góp phần xây dựng hơn 30 mái ấm, 3 điểm trường và trao hàng trăm suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Song hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, Sunshine Group vẫn giữ vững vị thế một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu, với quy mô và tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Sunshine Group đã khởi động một cuộc tái cấu trúc toàn diện với quy mô và tốc độ hiếm có trên thị trường, trong đó có việc tập trung kinh tế quy mô lớn; đẩy mạnh M&A, sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư; vươn lên vị trí thứ hai về vốn hoá trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Sunshine Group cũng đang là một trong số ít tập đoàn tư nhân tiên phong trong chiến lược cung ứng hàng chục ngàn căn hộ chất lượng cao giá hợp lý tại Hà Nội, TP.HCM, đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển nhà ở cho thế hệ trẻ.

Sunshine Group được vinh danh trong Top 40 Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Với việc triển khai hơn 30 dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, Sunshine Group đặt mục tiêu tạo ra tổng doanh thu hàng chục ngàn tỷ đồng/năm, thuộc Top các Tập đoàn có nhiều đóng góp cho GDP, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Hàng loạt giải thưởng uy tín đã vinh danh Sunshine Group trong thời gian qua, tiêu biểu như Top 40 Doanh nghiệp tư nhân đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước, Top 10 Thương hiệu mạnh – Tiên phong đổi mới sáng tạo 2025, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025…Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Sunshine Group trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, nơi mỗi thành công đều gắn liền với trách nhiệm và giá trị thực dành cho cộng đồng.