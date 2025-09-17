'Cháy vé' hạng sang xem ngôi sao pickleball thế giới săn giải thưởng 150.000 USD

(VTC News) -

Giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 khởi tranh tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 4/10 với sự tham gia của 120 vận động viên chuyên nghiệp. Đây là sân chơi đẳng cấp quốc tế quy tụ những ngôi sao pickleball hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian, Zoey Chao Yi Wang, Alix Truong…, cùng nhiều VĐV được người hâm mộ yêu thích và cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng của Vietnam Cup 2025 lên tới 150.000 USD. Ban tổ chức tiết lộ toàn bộ vé hạng VIP, VVIP xem trận đấu tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi mở bán. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của giải đấu.

VĐV Sophia Tran, UPA Asia Trailbrazer và Ông Nguyễn Minh Tiệp, PGĐ Trung tâm Điện ảnh Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

PPA Tour Asia là phiên bản Châu Á của PPA Tour - sân chơi đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của bộ môn pickleball. PPA Tour Asia hiện do UPA Asia điều hành, đã khởi động từ đầu tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open ở Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) và TP.HCM (Việt Nam).

Bà Kimberly Koh - Giám đốc Điều hành UPA Asia nhấn mạnh sự đồng hành của các nhà tài trợ góp phần quan trọng mang pickleball đẳng cấp thế giới đến Việt Nam, tạo cơ hội cho người hâm mộ gặp gỡ các vận động viên hàng đầu thế giới. "Hãy cùng tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một sự kiện lịch sử tiếp theo cho pickleball tại Đông Nam Á", bà Koh cho biết.

Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: “Pickleball là trọng tâm chiến lược của FPT Play trong mảng thể thao trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn truyền tải trọn vẹn sự hấp dẫn của bộ môn này đến gần hơn với khán giả cả nước. Là đơn vị đồng tổ chức và phát sóng độc quyền giải đấu PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, chúng tôi sẽ áp dụng kỹ thuật truyền hình tối ưu và tích cực phối hợp với các đơn vị đối tác nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác sản xuất giải đấu".

Tất cả các trận đấu của giải được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.