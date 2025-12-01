(VTC News) -

Hôm nay, chúng ta cùng thử sức với một câu đố ngắn gọn nhưng không kém phần thú vị: “Chân nào không thể đi được?”

Nghe qua, tưởng như vô lý, bởi đã là “chân” thì sinh ra để bước đi. Thế nhưng, câu đố này lại không đơn giản như bạn nghĩ. Không cần kiến thức phức tạp, chỉ cần một chút tinh ý và khả năng quan sát, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án. Bạn đã đoán ra “cái chân” đặc biệt ấy là chân nào chưa?

Hãy thể hiện khả năng của bạn qua câu trả lời nào, cùng để lại đáp án dưới phần bình luận.