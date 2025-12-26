Chủ tịch phường, xã, đặc khu ở TP.HCM được duyệt dự án dưới 240 tỷ đồng

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản ủy quyền quyết định đầu tư đối với nhiều dự án đầu tư công nhóm B, C cho các sở chuyên ngành, UBND cấp xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn.

Theo văn bản, phạm vi ủy quyền áp dụng với cả dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Trên cơ sở đó, giám đốc các sở như Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch… được giao quyền quyết định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đối với cấp cơ sở, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu được quyết định đầu tư các dự án nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 240 tỷ đồng) có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư.

Việc ủy quyền được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, nhất là với các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Trước đây, nhiều dự án nhóm B, C dù đã hoàn tất thẩm định chuyên môn vẫn phải trình Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định đầu tư, khiến thủ tục kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Quyết định ủy quyền có hiệu lực từ ngày 20/12/2025 đến hết năm 2026, được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM, trong bối cảnh năm 2026 được xác định là thời điểm thành phố triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, quy mô lớn.

Theo phân công, Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C cho giám đốc các sở, người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực cụ thể:

Sở Xây dựng: Quyết định các dự án có cấu phần xây dựng như khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị; Sở Công Thương: Quyết định các dự án công trình công nghiệp, thương mại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Quyết định các dự án nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; Sở Y tế: Quyết định các dự án y tế, dân số, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định các dự án giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; Sở Văn hóa và Thể thao: Quyết định các dự án văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông.

Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết định các dự án khoa học - công nghệ, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin; Sở Du lịch: Quyết định các dự án phát triển du lịch.