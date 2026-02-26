Mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn trong ngày vía Thần Tài

Cửa hàng PNJ Next ở góc đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng đông đúc khách đến mua vàng từ sáng sớm. Nhóm khách mua vàng tại đây tập trung nhiều vào các sản phẩm vàng mini từ 0,1 - 0,3 chỉ. Nhiều người cho biết họ không chỉ mua cho bản thân mà còn tặng bạn bè vì mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng/sản phẩm.