Sau Honda Accord, đến lượt Mazda6 rời bỏ phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam

(VTC News) -

Sau thời gian dài duy trì doanh số ở mức cầm chừng, Mazda6 đã không còn xuất hiện trên hệ thống website chính thức của hãng tại Việt Nam. Thực tế, từ tháng 9/2025, nhiều đại lý đã thông báo ngừng nhận đặt cọc cho mẫu xe này. Kết thúc năm 2025, mẫu sedan của Mazda chỉ đạt doanh số 56 xe, tương đương trung bình chưa đến 5 xe mỗi tháng.

Mazda 6 không còn trong danh sách sản phẩm trên website của Mazda Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Việc Mazda6 dừng bán không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia khi mẫu xe này đã lần lượt bị khai tử tại các thị trường lớn như Mỹ và Nhật Bản trước đó. Tại thị trường trong nước, đây là dòng xe thứ hai của thương hiệu Mazda rút lui trong năm qua, sau mẫu bán tải BT-50.

Sự rút lui của Mazda6 cùng với Honda Accord khiến phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam hiện chỉ còn lại hai cái tên là Toyota Camry và Kia K5. Trong đó, Toyota Camry vẫn giữ vị thế áp đảo về lượng xe bán ra, chiếm phần lớn thị phần của phân khúc này.

Năm 2025, số lượng xe Mazda 6 được bán ra thị trường là 56 xe.

Trong năm 2025, thị trường sedan hạng D tại Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi Toyota Camry tiếp tục giữ vị thế độc tôn với doanh số áp đảo lên tới 2.489 xe. Xếp ngay sau là Kia K5 nhưng khoảng cách rất lớn khi chỉ đạt 267 xe trong suốt cả năm.

Trong khi đó, hai mẫu xe vừa chính thức rút lui khỏi thị trường là Mazda6 và Honda Accord ghi nhận số lượng xe bán ra ở mức rất thấp, lần lượt đạt 56 xe và 42 xe.

Nguyên nhân chính khiến các dòng sedan hạng D dần rời bỏ cuộc chơi là do sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Người tiêu dùng hiện nay đang ưu tiên lựa chọn các dòng xe gầm cao như SUV hoặc Crossover nhờ tính đa dụng và không gian rộng rãi, khiến phân khúc sedan truyền thống ngày càng mất đi chỗ đứng.