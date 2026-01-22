Chủ đại lý xe điện VinFast: Doanh thu tăng gấp 4 lần, bán khoảng 400 xe/tháng

(VTC News) -

Từ mức tiêu thụ chỉ khoảng 100 xe mỗi tháng, chuỗi đại lý xe máy điện VinFast do anh Nguyễn Vũ Khang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thương mại Tràng An điều hành hiện đạt doanh số 300-400 xe/tháng, tăng tới 4 lần chỉ sau vài năm. Đà tăng trưởng này theo anh xuất phát từ những sản phẩm đa dạng, chất lượng kết hợp với dịch vụ hậu mãi 5 sao của VinFast, giúp người dùng Việt dần thay đổi xu hướng tiêu dùng.

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thương mại Tràng An do anh Khang làm Chủ tịch HĐQT đang vận hành 4 đại lý xe máy điện VinFast tại trung tâm Hà Nội

“Quả ngọt” với phương tiện xanh

“Khoảng năm 2018, tôi phân vân rất nhiều giữa việc kinh doanh xe”, anh Khang nhớ lại. Thị trường xe máy điện lúc ấy còn nhỏ, chưa định hình rõ ràng. Nhưng chính trong sự chưa hoàn thiện đó, anh Khang nhìn thấy một hướng đi khác, đặc biệt là khi xe máy điện VinFast chính thức xuất hiện trên thị trường. “Tôi nghĩ xe máy điện sớm muộn cũng sẽ trở thành xu thế. Nếu đi sau thì rất khó, nhưng nếu chấp nhận đi trước, dù vất vả, vẫn có cơ hội”, anh chia sẻ.

Quyết định trở thành nhà phân phối xe máy điện VinFast không chỉ dựa trên tính toán kinh doanh, mà còn xuất phát từ niềm tin vào thương hiệu. “Đây là thương hiệu thuộc một tập đoàn lớn là Vingroup, làm bài bản, có chiến lược dài hạn, do người Việt làm ra, khiến tôi tin tưởng”, anh nói.

Vạn sự khởi đầu nan, sau giai đoạn COVID-19 khó khăn chung, thị trường ngày càng khởi sắc. “Nếu trước đây một tháng bán được 100 xe, thì hiện tại trung bình chúng tôi bán khoảng 300-400 xe mỗi tháng”, anh hồ hởi nói. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này không chỉ diễn ra ở một, mà đồng loạt tại cả bốn đại lý của Công ty Tràng An.

Chuỗi showroom VinFast của anh Khang ghi nhận mức doanh số trung bình lên đến 400 xe/tháng.

Theo anh, con số này phản ánh sự thay đổi thực sự trong thói quen tiêu dùng chứ không chỉ là hiệu ứng ngắn hạn. Thực tế từ hoạt động kinh doanh của anh cho thấy việc một khách hàng mua cùng lúc 2, 3 chiếc xe máy điện VinFast không còn hiếm.

Lý giải cho làn sóng này, anh Khang cho rằng có nhiều yếu tố cộng hưởng: nhu cầu di chuyển xanh tăng lên, các chính sách hỗ trợ với phương tiện phát thải thấp... Tuy nhiên, yếu tố quyết định theo anh vẫn nằm ở sản phẩm. “Giá bán hợp lý, chất lượng xe tốt, dịch vụ hậu mãi VinFast đảm bảo, trạm sạc phủ khắp và uy tín thương hiệu là những điều giữ chân khách hàng”, anh nói.

Sự đồng hành của VinFast tạo nền tảng tăng trưởng bền vững

Công ty Tràng An đang vận hành bốn đại lý xe máy điện tại số 66 Lê Văn Lương (Thanh Xuân), 38 Phùng Hưng (Hà Đông), 162 Tôn Đức Thắng (Đống Đa) và 365 Minh Khai (Hai Bà Trưng) và đang đàm phán để mở thêm đại lý thứ năm trong thời gian tới. “Nếu thuận lợi, có thể khai trương ngay sau Tết”, anh Khang cho biết.

Quyết định tiếp tục mở rộng chuỗi đại lý, theo anh Khang không chỉ đến từ nhu cầu thị trường tăng lên rõ rệt, mà còn dựa trên sự đồng hành sát sao và toàn diện từ nhà sản xuất. Cụ thể, VinFast hiện hỗ trợ đại lý từ khâu lựa chọn thiết kế không gian bán hàng theo chuẩn nhận diện, cho tới đào tạo đội ngũ bán hàng, kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi với chất lượng cũng như mức độ bài bản liên tục được đổi mới.

Ngoài ra, VinFast còn đồng hành với đại lý trong các hoạt động hỗ trợ khách hàng. Theo anh Khang, chính sự ổn định về nguồn cung, chính sách bán hàng rõ ràng, minh bạch và dịch vụ hậu mãi được chuẩn hóa đã tạo niềm tin lớn cho người tiêu dùng, từ đó kéo theo doanh số và lợi nhuận tăng trưởng đồng đều tại các điểm bán.

Nhìn về dài hạn, anh Khang tin rằng xe máy điện không còn là xu hướng ngắn hạn mà đã trở thành một phần của thị trường giao thông đô thị. Với đà tăng trưởng hiện tại, cùng với sự đa dạng của chuỗi sản phẩm xe máy điện VinFast, mục tiêu 1,5 triệu xe máy điện theo anh là hoàn toàn khả thi.

“Thị trường đã chín hơn rất nhiều. Ai đi sớm đã hái quả, còn ai đi sau vẫn còn cơ hội nếu làm bài bản”, anh Khang nhận định.