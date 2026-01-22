Cơ hội đổi xe điện cùng loạt ưu đãi siêu hời từ VinFast

(VTC News) -

“Siêu đại hội” chuyển đổi xanh khuấy động cả 3 miền

Theo thông tin từ VinFast, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được bắt đầu với loạt sự kiện diễn ra trong hai ngày 24-25/1 (8h đến 20h), tại nhiều không gian công cộng và trung tâm thương mại lớn, tạo điều kiện để người dân tham gia và trải nghiệm trực tiếp.

Cụ thể, tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (phường Cổ Nhuế 1).

Tại TP.HCM, sự kiện diễn ra đồng loạt tại Công viên Đầm Sen (phường Bình Thới), Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và Công viên Dĩ An (phường Dĩ An).

Chuỗi sự kiện cũng được triển khai đồng thời tại Quảng trường Thống Nhất (phường Hải Dương, TP Hải Phòng); Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại chuỗi ngày hội này, khách tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các dòng xe máy điện VinFast đang được quan tâm trên thị trường như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X... Đây là những mẫu xe được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh - sinh viên, người đi làm hằng ngày cho đến các gia đình trẻ cần phương tiện di chuyển linh hoạt, tiết kiệm.

Đáng chú ý, người tham dự sẽ được thẩm định xe máy cũ ngay tại chỗ. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ thực hiện định giá miễn phí theo các tiêu chí công khai, minh bạch, đồng thời hỗ trợ khách hàng lái thử các dòng xe máy điện, so sánh trực tiếp và lựa chọn phương án phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Nếu đồng ý chuyển đổi và hoàn tất thủ tục ngay tại sự kiện, người dùng có thể nhận xe trong ngày.

Song song đó, đội ngũ tư vấn sẽ đồng hành cùng khách hàng trong việc giải thích chi tiết các chính sách ưu đãi, phương thức thanh toán và chương trình hỗ trợ tài chính, tạo tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Trải nghiệm trực quan cùng loạt ưu đãi thiết thực hấp dẫn

Chuỗi sự kiện chuyển đổi xanh của VinFast là dịp để người tiêu dùng tiếp cận loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn của nhà sản xuất. Theo đó, tất cả khách hàng sẽ được giảm ngay 6% trên giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), cùng chính sách “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi và 0 đồng vốn đối ứng. Bên cạnh đó là chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027, cùng nhiều phần quà và hoạt động bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham gia lái thử.

Trước đó, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đã trở nên quen thuộc với người dân nhiều tỉnh, thành phố. Chương trình đặc biệt của VinFast luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân các địa phương.

Theo đại diện ban tổ chức, tại các chương trình đã triển khai trước đó, số lượng xe máy được thu đổi thực tế cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, phản ánh rõ mức độ quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp di chuyển xanh.

Từng tham dự chương trình chuyển đổi xanh tại TP.HCM vào tháng 10/2025, anh Nguyễn Văn Huy cho biết quyết định đổi lên xe máy điện VinFast đến khá nhanh sau khi trực tiếp trải nghiệm tại sự kiện.

“Ban đầu tôi chỉ định ghé xem thử cho biết, nhưng khi được tư vấn chi tiết và lái thử xe điện, tôi nhận thấy nhiều lợi thế về mặt vận hành và chi phí, lại có thêm các ưu đãi nên tôi quyết định hoàn tất thủ tục đổi xe ngay trong ngày”, anh Huy chia sẻ.

Ngoài trải nghiệm thực tế, chị Trần Thu Mai, một khách hàng từng tham dự sự kiện tại Hải Phòng đánh giá cao chương trình của VinFast còn bởi quy trình diễn ra nhanh gọn và minh bạch.

“Từ khâu định giá xe cũ, tư vấn phương án đổi xe cho tới hoàn tất thủ tục đều được thực hiện ngay tại sự kiện. Điều này khiến tôi cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với việc phải mất thời gian tự tìm hiểu và mua xe trước đây”, chị chia sẻ thêm.

Với những trải nghiệm đặc biệt ấy, nhiều khách hàng tại các thành phố đang chia sẻ sự háo hức để trực tiếp tham gia “siêu ngày hội” đổi xe điện diễn ra đồng loạt cuối tuần này.