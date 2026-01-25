Bắt giữ hai kẻ cướp tiệm vàng sau 40 giờ

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, chỉ sau 40 giờ truy bắt, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ hai kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào tối 23/1 trên địa bàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Hai kẻ bị bắt giữ gồm Triệu Văn Nam (SN 2004, trú xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; hiện tạm trú tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Lếnh, tỉnh Bắc Ninh), là công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên; hiện ở thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), hiện là sinh viên đại học.

Thời điểm bị bắt, Nam đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, Bách ở tỉnh Hưng Yên.

Triệu Văn Nam và Đào Nguyên Bách tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 23/1, hai kẻ này lái xe máy không gắn biển kiểm soát, che kín mặt, mang theo dao, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát tại tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên.

Tại đây, chúng đe dọa chủ cửa hàng, dùng hung khí phá tủ kính và cướp đi nhiều trang sức bằng vàng, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cùng Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét xuyên đêm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tài sản bị cướp gồm 23 lắc tay vàng, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn cùng xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng liên quan.

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng bắn đạn nhựa, được khai nhận mua để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tiếp theo.

Tại cơ quan công an, Nam và Bách khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó bàn bạc, hẹn gặp để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Sau khi gây án, số tài sản cướp được, chúng chia nhau và cất giấu tại phòng trọ ở Bắc Ninh và Hưng Yên.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.