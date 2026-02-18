Giá vàng hôm nay 18/2: Thế giới giảm mạnh, trong nước ổn định

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua khi đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên giá, trong lúc các nhà đầu tư chờ đợi sự rõ ràng về các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và tín hiệu về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Các nhà giao dịch hiện đang ở trạng thái chờ đợi và quan sát. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã tạm dừng khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn từ các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, trong khi kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed có thể bị ảnh hưởng bởi việc công bố biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang mới nhất”, nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết.

Các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kỹ biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed, dự kiến công bố vào hôm nay, để tìm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, theo công cụ FedWatch của CME.

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá vàng thế giới hôm nay giảm sâu. (Ảnh minh hoạ)

“Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế, vốn có khả năng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn trong trung và dài hạn, cùng với kỳ vọng chính sách ôn hòa đối với đồng USD, tôi cho rằng giá vàng sẽ củng cố trên mốc 5.000 USD và mở rộng đà tăng lên 6.000 USD”, nhà phân tích Ricardo Evangelista nói thêm.

Mặc dù có sự điều chỉnh ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính vẫn lạc quan về triển vọng của kim loại quý. Ngân hàng ANZ dự báo vàng có thể chạm mốc 5.800 USD/ounce trong quý II/2026 nhờ các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị và lo ngại về tính độc lập của Fed.

Các nhà phân tích của UOB cho rằng, ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và khu vực châu Á, đang tiếp tục nâng tỷ trọng vàng trong phân bổ dự trữ chiến lược. Một số ngân hàng trung ương nhiều khả năng coi đợt điều chỉnh giá vàng gần đây là cơ hội để mua vào, qua đó gia tăng dự trữ.

Theo UOB, xu hướng mua ròng vàng của khối ngân hàng trung ương sẽ còn được duy trì, tiếp tục đóng vai trò là nguồn cầu quan trọng nâng đỡ thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/2, giá vàng miếng tại Doji được niêm yết ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 -178,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.868 USD/ounce, giảm 123 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các ngân hàng lớn đang đồng loạt nâng dự báo giá vàng năm 2026 với kịch bản lạc quan nhất lên tới 6.200 - 6.300 USD/ounce, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị kéo dài và lực mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì.

Sau năm 2025 bứt phá mạnh, bước sang 2026, nhiều định chế tài chính cập nhật quan điểm theo hướng tích cực hơn, song biên độ dự báo rất rộng cho thấy đây có thể là năm “lợi nhuận lớn đi kèm biến động lớn”.

Nhóm lạc quan nhất gồm JPMorgan và UBS. JPMorgan dự báo vàng có thể lên 6.300 USD/ounce cuối năm 2026, kỳ vọng ngân hàng trung ương mua ròng khoảng 800 tấn. UBS đặt mục tiêu 6.200 USD/ounce cho các mốc giữa năm, dù cho rằng giá có thể hạ nhiệt về 5.900 USD/ounce cuối năm. Deutsche Bank và Société Générale cũng từng đưa ra kịch bản quanh 6.000 USD/ounce.

Nhóm trung tính – tích cực vừa phải như Goldman Sachs nâng dự báo cuối 2026 lên 5.400 USD/ounce, nhấn mạnh xu hướng đa dạng hóa sang vàng của cả khu vực công và tư nhân, đồng thời kỳ vọng ETF tăng nắm giữ khi lãi suất giảm.

Nhóm thận trọng hơn gồm Morgan Stanley và HSBC. Morgan Stanley dự báo vàng đạt 4.800 USD/ounce vào quý IV/2026. HSBC đưa ra biên độ rất rộng 3.950 – 5.050 USD/ounce cho cả năm và cho rằng giá có thể cao đầu năm nhưng điều chỉnh về khoảng 4.450 USD/ounce cuối năm nếu rủi ro hạ nhiệt hoặc Fed dừng cắt giảm lãi suất.

Ngoài mức giá mục tiêu, các ngân hàng đều nhấn mạnh biến động cao có thể trở thành trạng thái “bình thường mới”. Citi cảnh báo một phần rủi ro hiện đã được thị trường định giá và có thể suy giảm trong nửa cuối năm. Macquarie nâng dự báo giá trung bình 2026 lên 4.323 USD/ounce nhưng thừa nhận chênh lệch giữa yếu tố cơ bản và biến động thị trường đang rất lớn.

Tổng thể, năm 2026 được nhìn nhận là giai đoạn vàng vẫn còn dư địa tăng, song đi kèm rủi ro điều chỉnh mạnh và biên độ dao động rộng.