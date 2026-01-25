Dự án bị thu hồi gần 2 năm, người dân Gia Lai vẫn không thể sửa nhà

Người dân ven Đầm Thị Nại - Gia Lai chịu cảnh sống 'treo' không thể sửa nhà trong vùng quy hoạch dự án
Nằm sát mép sóng Đầm Thị Nại, gần trăm hộ dân thôn Hội Tân (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn tiếp tục sống trong cảnh "đi không được, ở không xong" bởi ảnh hưởng quy hoạch Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại để lại trước đó.
Tháng 6/2024 Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại bị thu hồi, những hộ dân tại đây mừng rỡ những tưởng thoát được sự thấp thỏm dự án "treo" trên đầu nhưng quy hoạch vẫn nằm đó, người dân vẫn không thể có cuộc sống ổn định.
Dọc theo tuyến đường DT639 cũ ven đầm, hàng loạt ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng theo thời gian "treo" của dự án, thậm chí những căn nhà tốc mái, đổ sập do cơn bão lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 vừa qua vẫn không dám sửa chữa, xây dựng nhà mới.
Dự án bị thu hồi, gần 2 năm trôi qua người dân thôn Hội Tân vẫn chưa nhận được kết quả hay thông báo rõ ràng. Người dân không thể tự sửa sang nhà cửa.
Nhiều hộ dân có gần 10 nhân khẩu phải sống chung trong căn nhà hơn 40 m² chật hẹp, ẩm thấp.
Ngoài ra, đa số người dân thôn Hội Tân phải sống, sinh hoạt với nguồn nước bị nhiễm phèn nặng hàng chục năm qua cho dù có khoan giếng sâu. Nước sạch muốn kéo về cũng không thể vì ảnh hưởng quy hoạch của dự án.
PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận thực tế trong thời gian qua, vì bị ảnh hưởng bởi quy hoạch vùng dự án để lại mà người dân không chỉ sống trong cảnh nhà mái ngói vỡ vụn, tường gạch nứt toác được chắp vá bằng những tấm bạt xanh... mà đến ngay cả sinh kế là công việc nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng theo.
Không chỉ người dân, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch thuê lại đất của các hộ cũng đóng cửa, trang thiết bị cũng bị bỏ lại. Nhà cửa thiệt hại sau cơn bão lũ mà muốn kinh doanh tiếp cũng không xong.
Ông Phạm Văn Minh (76 tuổi, cán bộ hưu trí thôn Hội Tân) chia sẻ, "Dự án thu hồi gần 2 năm, người dân muốn sửa nhà phải lên phường xin phép nhưng đều không được. Chính quyền địa phương có cảnh báo nếu sửa và xây nhà mới thì sau này có dự án thì sẽ bị tháo dỡ, không đền bù"
Ông Nguyễn Trí (72 tuổi, người dân thôn Hội Tân) cho biết, kể từ khi dự án bị thu hồi, chính quyền địa phương vẫn chưa có một thông báo rõ ràng về việc: Bao giờ thì quy hoạch được xóa bỏ? Liệu có dự án mới nào thay thế hay không? Và tình trạng người dân Hội Tân phải sống cảnh treo đến bao giờ?
"Chúng tôi nhận thấy tình trạng "treo sau khi thu hồi" là một lỗ hổng trong quản lý đô thị, chúng tôi không phản đối việc phát triển các dự án mà chỉ cần sự rõ ràng và tốc độ. Nếu dự án không thể triển khai, hãy cho người dân có quyền lợi. Nếu có dự án mới, hãy bồi thường và tái định cư thỏa đáng để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống", ông Nguyễn Trí bức xúc.
Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, Dự án Khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư vào năm 2022 với quy mô 30,43ha, tổng vốn đầu tư 795,7 tỷ đồng. Dự án do Công ty Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư gồm các công trình vui chơi, giải trí (công viên nước, thủy cung, suối nóng, hệ thống đường tàu lượn, các trò chơi mạo hiểm, bắn súng sơn…); các công trình phụ trợ; cây xanh cảnh quan...
Tại thời điểm đó có 84 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định (cũ) đã tham mưu phương án 8 đợt đền bù.Tuy nhiên, Công ty Phú Sơn Thuận có trách nhiệm về kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án trên nhưng đã không thực hiện.
Việc dự án “nằm bất động” trong thời gian dài khiến người dân vùng quy hoạch bất an, nhà cửa hư hỏng, xuống cấp không thể sửa chữa, thậm chí nhiều ngôi nhà bỏ hoang, việc nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng, người dân không dám đầu tư mở rộng.