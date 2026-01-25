Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội Đảng XIV

Cùng dự có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại diện các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phát biểu tại cuộc làm việc.
Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự cuộc làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu.