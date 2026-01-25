Cận cảnh bức họa kỳ lạ phát lộ lúc vệ sinh tường Khâm Thiên Giám triều Nguyễn

"Thông tin về việc phát lộ thêm một bản đồ tại bức tường Khâm Thiên Giám hiện mới chỉ được báo cáo nhanh từ cấp dưới. Đến thời điểm này, lãnh đạo trung tâm chưa trực tiếp kiểm tra hồ sơ để xác định rõ bản đồ này đã nằm trong danh mục lập hồ sơ trước đây hay là mới phát hiện sau này...", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết.