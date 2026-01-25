NSND Quốc Hưng tiết lộ lý do kết hợp Sao Mai Thu Hằng trong MV mới

(VTC News) -

NSND Quốc Hưng vừa ra mắt MV Đất nước hôm nay, tác phẩm âm nhạc được xây dựng theo cấu trúc trường ca - đại hợp xướng, đánh dấu sự kết hợp giữa anh và ca sĩ trẻ Thu Hằng (sinh năm 1995).

MV có thời lượng hơn 8 phút, do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện, với sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phần hình ảnh do đạo diễn Anh Quân đảm nhận.

NSND Quốc Hưng kết hợp Sao mai Thu Hằng trong MV "Đất nước hôm nay".

Không đi theo lối minh họa lịch sử trực diện, Đất nước hôm nay kể lại hành trình hình thành, đấu tranh và phát triển của đất nước qua lăng kính đời sống đương đại. Tác phẩm đặt con người ở vị trí trung tâm, khắc họa đất nước từ những điều rất gần: giọt mồ hôi lao động, nước mắt, tiếng cười, ký ức chiến tranh lặng lẽ và nhịp sống đang chuyển động từng ngày.

Trường ca gồm 6 chương, tương ứng với các lớp tư tưởng khác nhau: từ cội nguồn, thử thách lịch sử đến hình ảnh đất nước hội nhập, vươn mình trong hiện tại. Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh đất nước hiện lên không trừu tượng hay xa vời, mà là một thực thể sống, được bồi đắp bởi những con người bình dị.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết cảm hứng sáng tác đến từ đời sống thường nhật, từ cánh đồng của người nông dân, nhịp thở đô thị cho đến những ký ức chiến tranh được kể bằng sự im lặng và hồi sinh. Với anh, đất nước là cộng đồng của những con người “đang sống, đang đi, đang đứng và đang thở cùng nhau”.

Theo NSND Quốc Hưng, ý tưởng thực hiện một tác phẩm quy mô lớn về đất nước được anh và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ấp ủ từ lâu. Khi nhận bản thảo đầu tiên với dung lượng lớn, nam nghệ sĩ vừa hào hứng vừa lo lắng bởi cấu trúc trường ca đòi hỏi sự biến chuyển liên tục về tiết tấu, nhịp phách và sự đan xen phức tạp giữa các bè giọng.

NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Thành Trung.

Bản thảo ban đầu dài hơn 15 phút, sau nhiều trao đổi, ê-kíp quyết định rút gọn xuống hơn 8 phút để đảm bảo sự mạch lạc và khả năng tiếp nhận.

Ở góc độ hình ảnh, đạo diễn Anh Quân cho biết ê-kíp chịu áp lực lớn về tiến độ, làm việc liên tục trong thời gian ngắn. Thách thức lớn nhất là dung hòa các chất liệu mang tính tư liệu để không khô cứng, mà hòa quyện vào dòng cảm xúc âm nhạc. MV được kỳ vọng sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả bằng chính những điều gần gũi, đời thường – nơi hình ảnh đất nước được soi chiếu qua nhịp sống, ký ức và trách nhiệm của mỗi con người hôm nay.