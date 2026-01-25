Đóng

Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng SJC tăng cao

(VTC News) -

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có phản hồi chi tiết, làm rõ các yếu tố khiến giá vàng SJC tăng cao.

Vân Khánh
