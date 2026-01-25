+
Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng SJC tăng cao
(VTC News) -
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có phản hồi chi tiết, làm rõ các yếu tố khiến giá vàng SJC tăng cao.
Vân Khánh
Tin mới
16:27 25/01/2026
VN-Index có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800-1.810 điểm
16:03 25/01/2026
XSMB 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/1/2026
16:00 25/01/2026
Vietlott 25/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 25/01/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội Đảng XIV
16:00 25/01/2026
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn
15:45 25/01/2026
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Arsenal đấu với Man Utd vòng 23
15:37 25/01/2026
Giải pháp chiến lược đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số
15:15 25/01/2026
XSMT 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/1/2026
15:00 25/01/2026
Người dùng 'bấm đồng ý' điều khoản mới của Zalo có bị lộ dữ liệu?
14:22 25/01/2026
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
14:10 25/01/2026
Cận cảnh bức họa kỳ lạ phát lộ lúc vệ sinh tường Khâm Thiên Giám triều Nguyễn
14:01 25/01/2026
XSMN 25/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/1/2026
14:00 25/01/2026
Chủ 'khóc ròng' khi thấy nhà thành 'lâu đài băng' do người thuê tiết kiệm điện
14:00 25/01/2026
Tin xe tuần qua: VinFast ra mắt MPV điện 7 chỗ, Hilux 2026 lộ diện
13:59 25/01/2026
Thua đậm Nhật Bản, U23 Trung Quốc vẫn được ca ngợi là triển vọng tương lai
13:53 25/01/2026
Xác minh nhóm người lạ mặt chặn xe hành hung dã man phụ xe
13:46 25/01/2026
Nhã Phương sinh con thứ ba, xúc động chia sẻ khoảnh khắc làm mẹ
13:30 25/01/2026
Cận cảnh Volvo EX60: SUV điện sạc siêu nhanh, tầm hoạt động 810 km
13:13 25/01/2026
Công an thông tin vụ 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị
12:44 25/01/2026
Hai xe tải tông trực diện trên quốc lộ lên Đà Lạt, hai người tử vong
12:39 25/01/2026
Người dùng ở TP.HCM hào hứng trải nghiệm, mua xe máy điện VinFast trong ngày
12:35 25/01/2026
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ
12:35 25/01/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm ký Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
12:35 25/01/2026
Sân bay Long Thành, cảng Cái Mép sẽ tái định vị điểm đến đầu tư khu vực phía Nam
12:30 25/01/2026
Nam NSƯT chuyên vai 'ông trùm' phim giờ vàng VTV, ngoài đời bán bánh canh
12:17 25/01/2026
Đại học Kinh tế Quốc dân công bố bộ nhận diện thương hiệu mới
12:16 25/01/2026
Chuyên gia bất động sản: 'Ôm đất, lướt sóng' không còn dễ sinh lời
11:29 25/01/2026
Kỳ tích chú mèo vượt 250km từ Tây Ban Nha tìm đường về Pháp sau 5 tháng mất tích
11:00 25/01/2026
Mũi là 'đèn tín hiệu' của phổi: Thấy 3 dấu hiệu này, coi chừng phổi đang gặp vấn đề
10:26 25/01/2026
