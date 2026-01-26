Trọn bộ văn khấn Tết Bính Ngọ 2026, đầy đủ, chi tiết

(VTC News) -

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp thiêng liêng để mỗi gia đình người Việt hướng về tổ tiên, thần linh, bày tỏ lòng tri ân và cầu mong một năm bình an, hanh thông.

Trong đời sống tâm linh truyền thống, văn khấn được xem như “nhịp cầu” kết nối giữa con người và thế giới vô hình. Trọn bộ văn khấn Tết Bính Ngọ 2026 dưới đây tổng hợp đầy đủ các nghi lễ quan trọng: Rằm tháng Chạp, ông Công ông Táo, Tất Niên và Giao Thừa. Nội dung các bài văn khấn được biên soạn dựa trên tài liệu của Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian và GS.TS Ngô Đức Thịnh.

Như GS.TS Ngô Đức Thịnh từng nhấn mạnh: “Văn khấn là sợi dây kết nối tâm linh giữa người sống và cõi thiêng. Điều quan trọng nhất không phải thuộc lòng mà là sự thành tâm, kính cẩn khi đọc". Chính vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ chu đáo, gia chủ cũng cần chú trọng cách hành lễ để nghi thức được trọn vẹn.

Hướng dẫn cách đọc văn khấn đúng chuẩn

Trước khi bước vào từng nghi lễ cụ thể, việc chuẩn bị tâm thế và hình thức đóng vai trò rất quan trọng. Người cúng nên ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, ưu tiên áo dài hoặc trang phục lịch sự. Trước giờ hành lễ, cần tắm rửa sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh, tránh sát sinh. Khi đọc văn khấn, giọng điệu nên rõ ràng, chậm rãi, thành kính, không đọc lướt hay quá nhanh.

Gia chủ hoàn toàn có thể đọc theo giấy, không bắt buộc phải thuộc lòng. Trong các bài văn khấn, những phần để trong dấu […] cần được thay bằng thông tin cụ thể của gia đình như họ tên, địa chỉ, ngày tháng. Một mẹo nhỏ được nhiều chuyên gia khuyên là nên đọc trước văn khấn 1–2 lần để quen nội dung, nhờ đó khi cúng chính thức sẽ trôi chảy và thành tâm hơn.

Trọn bộ văn khấn Tết Bính Ngọ 2026 được biên soạn đầy đủ. (Ảnh: Nhật Thùy)

Văn khấn Rằm tháng Chạp (02/02/2026 Dương lịch)

Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm, mang ý nghĩa khép lại năm cũ để chuẩn bị đón năm mới. Vào ngày này, gia chủ thường cúng gia tiên để báo cáo việc chuẩn bị Tết và xin phép dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang.

Mâm cúng rằm tháng Chạp thường gồm: hương, hoa tươi (thường là cúc vàng, lay ơn), mâm ngũ quả, trầu cau, rượu, nước, trà; tùy điều kiện có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mâm cỗ mặn có gà luộc, xôi gấc cùng vàng mã. Lễ vật không cần cầu kỳ, quan trọng là sự gọn gàng, tinh khiết và lòng thành.

Dưới đây là văn khấn Rằm tháng Chạp biên soạn theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam", Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Chạp, năm Bính Ngọ.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Nhân ngày Rằm tháng Chạp, ngày Rằm cuối cùng của năm cũ, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật, dâng lên trước án.

Kính cáo: Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Con cháu trong nhà bình an, mạnh khỏe đều nhờ ơn Tổ Tiên phù hộ.

Nay con xin phép được dọn dẹp bàn thờ, tỉa bớt chân nhang, lau chùi đồ thờ để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.

Cúi xin các ngài chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn ông Công ông Táo (10/02/2026 Dương lịch)

Ngày 23 tháng Chạp là dịp Táo Quân về chầu Thiên đình, báo cáo mọi việc trong gia đình suốt một năm. Đây được xem là nghi lễ mang ý nghĩa tiễn đưa các vị thần bếp.

Lưu ý, nghi lễ phải được tiến hành trước 12h trưa vì theo tín ngưỡng dân gian, sau giờ Ngọ, cổng Thiên đình khép lại. Thời gian thích hợp nhất để cúng là từ 7h - 11h sáng.

Mâm cúng ông Táo gồm: bộ mũ Táo Quân (2 mũ ông có cánh chuồn và 1 mũ bà không cánh), cá chép (miền Bắc thường cúng 3 con cá chép sống hoặc cá chép giấy), hương, hoa, đèn nến, mâm cỗ mặn (gà luộc, xôi, giò, canh), trầu cau, rượu, trà và tiền vàng mã. Sau lễ cúng, cá chép được thả ra sông hồ với ý nghĩa phóng sinh, tiễn Táo về trời. Sau khi cúng xong, đợi hương tàn, hóa vàng mã rồi mang cá chép ra sông/hồ thả.

Dưới đây là văn khấn ông Công ông Táo được biên soạn theo sách "Tục thờ cúng của người Việt" - GS.TS Ngô Đức Thịnh, NXB Khoa học Xã hội

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, năm Ất Tỵ.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Nay nhân ngày Táo Quân về chầu Thiên đình, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu dâng lên trước án, kính cẩn tâu trình.

Nghĩ rằng: Trong năm qua, gia đạo nhờ ơn Táo Quân phù hộ được bình an. Nay đến ngày 23, ngài phải về Thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng Thượng Đế những việc lớn nhỏ trong gia đình con.

Cúi xin Tôn Thần gia ân:

- Phù hộ toàn gia, già trẻ lớn bé bình an, mạnh khỏe.

- Che chở tai qua nạn khỏi, điều lành đưa tới, điều dữ đưa đi.

- Gia đạo hưng long, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng Tôn Thần. Cúi xin Tôn Thần phù hộ độ trì.

Tín chủ con xin dâng:

- Mũ Táo Quân (2 ông 1 bà)

- Cá chép để ngài lên chầu Thiên đình

- Vàng bạc tiền mã

Kính cáo Tôn Thần, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu trời. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Văn khấn Tất Niên (16/02/2026 Dương lịch ngày 29 Tết)

Cúng Tất Niên được coi là nghi lễ “đóng sổ” năm cũ, đồng thời mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Đây cũng là bữa cơm đoàn viên quan trọng nhất trong năm.

Tháng Chạp năm Ất Tỵ chỉ có 29 ngày, không có ngày 30 Tết. Do đó, cúng lễ tất niên được thực hiện vào chiều ngày 29 tháng Chạp (thứ Hai, ngày 16/02/2026 Dương lịch).

Mâm cỗ tất niên thường bao gồm: hương, hoa, đèn nến; mâm ngũ quả; bánh chưng hoặc bánh tét; gà luộc, xôi, giò, nem; canh măng hoặc canh bóng; rượu, trà, nước và vàng mã. Tùy phong tục từng vùng miền, mâm cỗ có thể gia giảm, song tinh thần chung vẫn là sự ấm cúng, đủ đầy.

Dưới đây là văn khấn cúng tất niên được biên soạn theo sách "Văn khấn nôm truyền thống", Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ [Họ của gia chủ].

Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, năm Ất Tỵ nhằm ngày Tất Niên.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Nay nhân ngày cuối năm, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu, bánh trái dâng lên trước án, kính mời:

- Các cụ Tổ Tiên nội ngoại

- Ông bà, Cha mẹ đã khuất

- Chư vị Hương linh

Về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Con cháu trong nhà sum họp, nhờ phúc ấm Tổ Tiên, được bình an, mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi.

Nay xin kính mời các cụ, ông bà về đây hưởng Tết cùng con cháu, phù hộ độ trì cho toàn gia:

- Năm mới bình an, vạn sự như ý

- Già trẻ mạnh khỏe, công việc hanh thông

- Gia đạo hưng long, con cháu thành đạt

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng Tổ Tiên. Cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Giao Thừa (Đêm 16/02/2026 Dương lịch)

Giao thừa là khoảnh khắc linh thiêng nhất trong năm, đánh dấu sự chuyển giao từ năm Ất Tỵ sang Bính Ngọ. Nghi lễ giao thừa gồm hai phần: cúng ngoài trời và cúng trong nhà.

Theo sách “Phong tục Việt Nam” của Phan Kế Bính: “Cúng Giao Thừa ngoài trời là để tiễn quan Hành Khiển cũ, đón quan Hành Khiển mới. Mỗi năm có một vị thần cai quản hạ giới, nên nghi lễ này rất quan trọng".

Gia chủ nên cúng ngoài trời trước (khoảng 23h30' – 0h). Sau khi xong lễ ngoài trời, vào cúng trong nhà.

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Cúng giao thừa ngoài trời là cúng các quan Hành Khiển (tiễn quan năm Ất Tỵ, đón quan năm Bính Ngọ).

Quan Hành Khiển năm Tỵ (Ất Tỵ 2025) là Ngô Vương Hành Khiển; Quan Hành Khiển năm Ngọ (Bính Ngọ 2026) là Tần Vương Hành Khiển.

Vị trí: ngoài sân, trước cửa nhà hoặc ban công.

Thời gian: đúng 0h hoặc sớm hơn 5 –10 phút.

Mâm cúng ngoài trời gồm: gà trống tơ luộc (ngậm hoa hồng đỏ), xôi gấc đỏ, bánh chưng hoặc bánh tét, mâm ngũ quả, hương hoa đèn nến, trầu cau, rượu, trà, nước, muối, gạo và vàng mã.

Dưới đây là văn khấn giao thừa ngoài trời biên soạn theo sách "Phong tục Việt Nam" của tác giả Phan Kế Bính và sách "Văn khấn cổ truyền", Viện Văn hóa Dân gian

Kính lạy:

- Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

- Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần

- Ngài Cựu Niên Đương Cai Hành Khiển: Ngô Vương Hành Khiển - quan năm Tỵ

- Ngài Tân Niên Đương Cai Hành Khiển: Tần Vương Hành Khiển - quan năm Ngọ

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương

- Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa

- Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần

- Chư vị Tôn Thần cai quản trong xứ này.

Nay là phút Giao Thừa năm Ất Tỵ chuyển sang năm Bính Ngọ.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Phút thiêng Giao Thừa, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu bày ra trước án, dâng lên các Ngài.

Kính cáo:

Nay tuế luật vần xoay, Ất Tỵ đã qua, Bính Ngọ đang đến. Quan cũ về triều, quan mới xuống thay. Tín chủ con xin:

- Kính tiễn ngài Ngô Vương Đại Vương Hành Khiển, Hành Binh, Phán Quan năm Ất Tỵ hồi triều

- Kính đón ngài Tần Vương Đại Vương Hành Khiển, Hành Binh, Phán Quan năm Bính Ngọ giáng lâm

Cúi xin các Ngài:

- Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành

- Thụ hưởng lễ vật

- Phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con:

+ Năm mới bình an, vạn sự như ý

+ Già trẻ mạnh khỏe, công việc hanh thông

+ Tai qua nạn khỏi, điều lành đưa tới

+ Gia đạo hưng long, lộc tài phát đạt

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin các Ngài chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn giao thừa trong nhà

Cúng giao thừa trong nhà là cúng Thổ Công (Thần đất) và gia tiên. Gia chủ thực hiện cúng ở bàn thờ gia tiên. Thời gian thực hiện là sau khi cúng giao thừa ngoài trời.

Mâm cúng trong nhà thường gồm: hương, hoa, đèn nến; mâm ngũ quả; bánh chưng hoặc bánh tét; mâm cơm cúng (tương tự mâm tất niên); trầu cau, rượu, trà và vàng mã.

Dưới đây là văn khấn giao thừa trong nhà được biên soạn theo "Tục thờ cúng của người Việt" của tác giả GS.TS Ngô Đức Thịnh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch.

Con kính lạy các cụ Tổ Tiên nội ngoại họ [Họ của gia chủ].

Nay là phút Giao Thừa, năm cũ Ất Tỵ qua đi, năm mới Bính Ngọ đang đến.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Giờ phút thiêng liêng Giao Thừa, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu, bánh trái dâng lên trước án.

Kính mời:

- Ngài Bản gia Thổ Công chứng giám

- Các cụ Tổ Tiên nội ngoại, ông bà, cha mẹ đã khuất về đây thụ hưởng

Năm cũ đã qua, nhờ ơn Tổ Tiên phù hộ, gia đình con được bình an, mạnh khỏe.

Bước sang năm mới, con cháu thành tâm kính lễ, cúi xin:

- Tổ Tiên phù hộ độ trì

- Gia đạo bình an, vạn sự như ý

- Già trẻ mạnh khỏe, làm ăn phát đạt

- Điều lành mang tới, điều dữ mang đi

- Con cháu học hành tấn tới, công danh thành đạt

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, kính dâng Tổ Tiên và các Ngài. Cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ

Lễ cúng sáng mùng 1 Tết có thể sử dụng cỗ chay hoặc mặn, tùy thuộc vào truyền thống, tín ngưỡng của từng gia đình.

Ở miền Bắc, mâm cỗ cũng sáng mùng 1 thường có bánh chưng, xôi, gà luộc, nem rán, thịt đông, giò và bánh mứt, canh măng hoặc canh bóng, kẹo...Ở miền Trung, mâm cúng thường gồm có: Heo quay, gà quay, nem lụi, thịt ngâm mắm, thịt gà trộn gỏi, thịt nạc rim...

Ở miền Nam, mâm cỗ cúng thường có: Thịt kho trứng, canh khổ qua nhồi thịt, lạp xưởng, kiệu chua ngọt, gỏi gà luộc xé phay, bánh tét..

Văn khấn mùng 1 Tết cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương lai Hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Con kính lạy các cụ tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Chúng con là... ngụ tại...

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, hương hoa nước quả, thắp nén hương thơm, thành kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù hộ độ trì con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Tín chủ chúng con đồng tâm kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng, phù hộ cho chúng con được bách sự như ý, vạn sự cát tường.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn mùng 1 Tết cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con xin kính lạy Đông Thần quân. Con xin kính lạy Bản gia Thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy các vị tiền hậu, hậu chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ, gia chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, kim ngân, trà, quả, đốt nén nhang thơm dâng lên trước án.

Chúng con xin thành tâm kính mời các vị Kim niên đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang,

Chúng con lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Gợi ý mâm lễ cúng mùng 1 Tết Nguyên đán. (Ảnh: Thu Hương Vũ)

Văn khấn hóa vàng Tết Nguyên đán

Cúng hóa vàng là một trong những nghi thức không thể bỏ qua trong mỗi gia đình Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán, thường được tổ chức vào ngày mùng 3 Tết. Con cháu chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn dâng lên tổ tiên để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời tiễn đưa các cụ về âm giới.

Dưới đây là bài văn khấn hóa vàng do TS Lê Xuân Phương, chuyên gia phong thủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á, sưu tầm.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Kính lạy ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch, Tôn thần.

Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng… tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Tín chủ chúng con là:…

Ngụ tại:…

Thành tâm sửa biện hương hoa, phẩm vật, phụ tửu, lễ nghi cúng trần trước án.

Kính cẩn thưa trình tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin tiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về âm giới.

Kính xin lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được giữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn lễ bạc tiễn dâng, lượng cả xét soi. Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Gia chủ có thể bài văn khấn hóa vàng Tết theo sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, NXB Văn hoá Thông tin

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng ... tháng Giêng, năm Bính Ngọ

Chúng con là: ... tuổi: …

Hiện cư ngụ tại: …

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn xin lộc đầu năm

Dưới đây là một số bài văn khấn tại chùa theo sách "Văn khấn nôm truyền thống", NXB Hồng Đức:

Văn khấn lễ Phật

(Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Âm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật!

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp!

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tăng!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày... tháng...năm...

Tín chủ con là... Ngụ tại...

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa...

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Âm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài

Thổ chư vị Tôn thần

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

...

Quán Âm Đại Sỹ,

Thiên Long Bát Bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cẩn nguyện!

Văn khấn lễ Đức Ông

(Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát Long thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày... tháng... năm.

Tín chủ con là...

Ngụ tại...

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa...

Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài.

Chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh chúng trong cảnh chùa đây.

Tín chủ con có lời thưa rằng: Chúng con sinh ra và ăn lên nơi trần tục, tránh sao mắc những lỗi lần, trước mật đường sám hối ăn năn, cúi xin Đức Ông để đức êu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, làm ăn thuận lợi, mọi sự cầu mong đều được thỏa nguyện.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cẩn nguyện!

Văn khấn cầu tài lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo:

(Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây)

Nam Mô Thập Phương Thường Trù Tam Bảo!

Nam Mô Thập Phương Thường Trù Tam Bảo!

Nam Mô Thập Phương Thường Trù Tam Bảo!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ

Tín chủ con là...

Ngụ tại...

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sở trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ Pháp Thiện thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được... (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an...). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sở trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục, lầm lỗi còn nhiều, cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình chúng con) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cẩn nguyện!

Văn khấn thần Tài khi mở hàng đầu năm

Bài văn khấn thần Tài mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 dưới đây được nhiều người tham khảo để cúng mở hàng năm mới, cầu mong buôn bán thuận lợi, phát tài.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vi tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ, Tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là.. sinh năm... Cửa hàng tại..

Hôm nay tân niên xuân tiết, tín chủ con chọn được ngày lành tháng tốt khai trương năm Bính Ngọ, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Đại vương Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao Hành binh chi thần, Ngọc Tào Phán quan.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, các ngài Đương niên Thiên quan

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Chính thần

Con kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Khấu xin Thành hoàng bản địa, Thổ địa – Tài thần chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Cẩn xin chư vị thần tài thổ địa phù hộ độ trì cho con trong thời gian tới vẫn được cư địa an bình gia môn hưng vượng, vận đáo hanh thông, an định công thành danh toại, kinh thương hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, tài lộc dồi dào, bách sự như ý, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con người trần mắt thịt, nếu có gì lầm lỡ, xin các ngài đại xá bỏ quá cho.

Con xin Thành hoàng bản địa, Thổ địa – thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc. Người trần không gây khó dễ, người âm không gây kiếm chuyện.

Nay con xin phép được khai trương buôn bán trong mùng... Tết năm Bính Ngọ.

Cẩn mong các quan thần linh, Thổ địa, thần Tài minh chứng cho tấm lòng thành, phù hộ độ trì cho chúng con mở hàng được hanh thông thuận lợi, cho chúng con kinh doanh phát triển thịnh vượng, đầu xuôi đuôi lọt cho cả năm được cát lành may mắn.

Không dám buôn gian bán lận, chỉ mong thật tâm mà nên sự thuận, hiền lành mà được khách hàng chân thành ủng hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, chắp tay cầu nguyện.

Âm dương chưa tỏ tường, nếu có gì thiếu sót, kính cẩn xin các ngài đại xá cho.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bên cạnh các nghi lễ chính kể trên, trong trọn bộ văn khấn Tết Bính Ngọ 2026 còn bao gồm các bài văn khấn Thần Tài – Thổ Địa. Đây là những nghi thức gắn liền với việc mở đầu năm mới, cầu tài lộc và bình an cho gia đình.

Mỗi bài văn khấn và mỗi mâm lễ đều mang một tầng ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Tết phong phú của người Việt. Dù hình thức có khác nhau giữa các vùng miền, điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm, kính trọng và hướng thiện.

Khi chuẩn bị trọn bộ văn khấn Tết Bính Ngọ 2026 một cách đầy đủ, chỉn chu, mỗi gia đình không chỉ gìn giữ nếp xưa mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, để Tết thực sự là thời khắc sum vầy và khởi đầu an lành cho một năm mới.